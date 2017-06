Tafel-Transporter offiziell in Betrieb genommen

Vohenstrauß

16.06.2017

Die Ausgabestelle der Tafel hat ein Problem weniger: Am Dienstag ging der Transporter offiziell in Betrieb. Nun sei es nicht mehr nötig, die Lebensmittelläden einzeln mit Privatautos abzuklappern. "Jetzt können wir die fünf Vohenstraußer Geschäfte in einer Tour anfahren", freute sich die Leiterin Hedwig Reger.

Darüber hinaus werde der Hauptverein entlastet, "da wir die Lebensmittel von Weiden selber abholen und auch das Leergut wieder mit zurücknehmen", erklärte Reger. Außerdem stehe der Lieferwagen vier Tage in der Woche in Weiden zur Verfügung. Das hörte auch Josef Gebhardt, Vorsitzender der Tafel Weiden-Neustadt, gerne. Tafel-Mitarbeiter hätten zwei Drittel der Anschaffungskosten von 12 500 Euro durch Sammelaktionen, den Erlös aus den Körben und den Gewinn des "dm"-Preises erwirtschaftet. 2000 Euro habe die Stadt gespendet, von Vohenstraußer Banken kamen 1500 Euro und vom Verein "Lebenswert" 1000 Euro.Schließlich habe Rudi Mitlmeier das Fahrzeug besorgt und unter anderem eine Rückfahrkamera spendiert, sagte Reger. "Das bringt die Tafel nach vorne", meinte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer.