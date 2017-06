Vermischtes Vohenstrauß

Der Eiertanz mit der neuen Tartanbahn im Vohenstraußer Sportzentrum scheint nun doch noch ein gutes Ende zu nehmen. Das Löcherflicken gehört wohl bald der Vergangenheit an.

Vor kurzem rückte die Spezialfirma Sport-Anlagen-Service (SAS) aus dem niedersächsischen Lilienthal an, um die Mängel an der im Herbst 2015 neu verlegten Tartanbahn zu beseitigen. Die Stadt hatte die Firma Konrad Müller aus Nürnberg mit den Arbeiten beauftragt, anschließend übernahm ein Subunternehmen die Leistungen. Allerdings schien das nicht der beste Griff gewesen zu sein.Bereits kurze Zeit nach der Fertigstellung der Tartanbahn im Oktober 2015 zeigten sich schon die ersten Unebenheiten. Offenbar hatte sich die Kunststoffversiegelung an einigen Stellen nicht mit der Asphaltschicht des Unterbaus verbunden und schlug somit regelrecht an mehreren Stellen Blasen. Die Kommune monierte dies beim Auftraggeber. Allerdings ging die ausführende Baufirma mittlerweile in Konkurs. Lange Zeit rührte sich nichts mehr auf dem Sportgelände. Jetzt übergab die Nürnberger Spezialfirma die Ausbesserungsarbeiten im Rahmen der fünfjährigen Gewährleistung an die niedersächsische Firma.Die schadhaften Stellen wurden nun von diesen Arbeitern des Subunternehmens herausgeschnitten und mit Kunststoffmasse wieder ausgegossen. Auf einer Länge von rund 60 Metern im Bereich der "Spurtstrecke" wurde die gesamte Tartanbahn nochmals komplett mit einer Versiegelungsmasse überzogen. Jirí Pasko von der Firma SAS, der in den Tagen zuvor noch in Australien eine neue Tartanbahn verlegte und nun in Vohenstrauß landete, zeigte sich optimistisch, dass nicht zuletzt wegen der warmen Temperaturen die Reparatur der Tartanbahn gelinge.Seiner Meinung nach sei das Granulat der Tartanbahnmasse einfach zum falschen Zeitpunkt bei viel zu kalten Temperaturen aufgebracht worden. Für die neue Tartanbahn nimmt die Stadt 428 691 Euro in die Hand. 190 000 Euro schießt der Freistaat zu. Kämmerer Rainer Dötsch informierte, dass man mit den Gesamtkosten sogar knapp unter der vorausberechneten Summe von 434 000 Euro liege.