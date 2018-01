Vermischtes Vohenstrauß

02.01.2018

In der Eglsee-Turnhalle herrscht fast Ausnahmezustand. Über 100 Mädchen und Buben toben durch eine außergewöhnliche Spielelandschaft.

Selbstwertgefühl stärken

Nach Herzenslust dürfen die kleinen Besucher im Alter zwischen zwei und sieben Jahren dank der TV-Familie ihrem Erlebnisdrang nachgehen. Es scheint, als ob die Organisatoren alles, was es an Spielmöglichkeiten dort gibt, aus der Garage geholt haben.Elli huscht zwischen den Seilen hin und her, Philipp schaukelt mit seinem Bruder in der Matten-Wippe, und Amelie und Mia rutschen in Windeseile über die Matten auf den Hallenboden. Leonie und Helena schwingen derweil in den Ringen der Mama oder dem Papa entgegen, und Benedict klettert behände über den Bock. Auf der anderen Seite zeigt Louisa ihrem Papa Alexander, wie sie sich geschickt um die Reckstange wirbeln lassen kann. Die Stationen werden im Sauseschritt erledigt. Über 100 Kinder und mehr als 80 begleitende Erwachsene haben jedenfalls eine Menge Spaß an diesem Nachmittag.Claudia Landgraf, Bettina Voit und Manuela Völkl treten für die Aktion "Kinder stark machen" ein. "Im Sportverein können alle fürs Leben lernen", versichert Völkl. "Sie haben im TV Spaß und erleben Abenteuer, finden neue Freunde und lernen Neues", ist sie überzeugt. "Wir bietet ihnen eine besondere Chance, ihre persönliche Stärke zu entwickeln. Was Kinder hier lernen, lernen sie fürs Leben."Gestärkt werden Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Das helfe später enorm, auch Nein zu Suchtmitteln zu sagen oder Konflikte fair zu lösen. "Im Sportverein gibt es mehr als Training und Wettkampf", wirbt Völkl. "Es geht in erster Linie um Spaß an Bewegung, um Freude mit anderen zusammen zu sein und um gegenseitigen Respekt."An diesem Tag haben die Mädchen und Buben jedenfalls eine Menge Spaß und durchlaufen ein ums andere Mal den großen Bewegungsparcours. Im Foyer gibt es natürlich auch für kleine Pausen mit Getränken und Essen genügend Möglichkeiten. Die Organisatoren sind über den großen Zuspruch schließlich mehr als erfreut.