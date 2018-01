Vermischtes Vohenstrauß

15.01.2018

Innerhalb kurzer Zeit ereignen sich am Montag zwei Unfälle im Altlandkreis Vohenstrauß. Die Vorgänge ähneln sich.

Unfall auf B22 bei Wieselrieth

Waldau/Wieselrieth. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 13.50 Uhr auf der Staatsstraße 2166 auf Höhe der Ortschaft Waldau. Mit einem Peugeot fuhr eine 60-jährige Flosserin von Vohenstrauß in Richtung Weiden und wollte bei der Kreuzung nach Untertresenfeld nach links nach Waldau abbiegen.Eine nachfolgende 53-jährige Mercedesfahrerin aus dem Altlandkreis Vohenstrauß übersah diesen Vorgang und krachte ungebremst auf den Peugeot. Beide Pkw-Lenkerinnen verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Die BRK-Rettungskräfte fuhren sie ins Vohenstraußer Krankenhaus. Ihre Autos holte ein Abschleppunternehmen ab.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Waldau sicherten die Unfallstelle ab, sperrten das Teilstück der vielbefahrenen Straße zwischen Waldau und der Zufahrt zur Bauschuttdeponie Erpetshof für den Verkehr und leiteten die Autofahrer auf die Ausweichstrecke um. Unterstützung bekamen sie von den Floriansjüngern aus Altenstadt. Den Schaden schätzten die Polizeibeamten auf rund 4000 Euro.Zuvor ereignete sich auf der Bundesstraße 22 bei Wieselrieth ein weiterer Unfall. Gegen 12.10 Uhr fuhr eine 37-jährige Angestellte in Richtung Oberviechtach. Auf Höhe Wieselrieth wollte sie nach links in die Ortschaft abbiegen und verringerte deshalb ihre Geschwindigkeit.Hinter ihr näherte sich ein Sattelzug, der laut Polizei aufgrund seiner deutlich überhöhten Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Er scherte deshalb nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um an dem stehenden Pkw vorbeizufahren. In diesem Moment bog die Ford-Fahrerin nach links ab und wurde seitlich vom Lkw gerammt. Dabei zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Der 26-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Den Schaden bezifferten die Beamten auf rund 10 000 Euro.