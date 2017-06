Vermischtes Vohenstrauß

23.06.2017

Keine Verletzten aber 75 000 Euro Schaden an fast neuwertigen Fahrzeugen entstand am Donnerstag um 13.30 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Pleystein. Zu diesem Zeitpunkt war ein Mercedes R 350 eines 41-Jährigen ordnungsgemäß auf dem Pannenstreifen abgestellt. Aus diesem Grund wollte ein 45 Jahre alter Laster-Fahrer von der rechten Fahrspur auf die linke Seite wechseln. Allerdings befand sich dort ein 38-Jähriger mit seinem nagelneuen Audi Avant A 6, der im Begriff war, am Lastwagen vorbeizuziehen. Der Audi-Fahrer hatte keine Chance mehr anzuhalten. Er prallte in das Heck des Pannenfahrzeugs und schleuderte in den Sattelzug.

Der Sohn des Mercedes-Fahrers und ein Bekannter hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Pannenfahrzeug verlassen. Sie hielten sich auf dem angrenzenden Grünstreifen auf, so dass niemand verletzt wurde. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Weiden bezifferten den Gesamtschaden auf 75 000 Euro, da es sich bei beiden Fahrzeugen um relativ neuwertige handelte. Der Audi hatte erst 5000 Kilometer auf dem Tacho. Die Stützpunktwehr aus Vohenstrauß leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und säuberte die Fahrbahn.