Vermischtes Vohenstrauß

19.12.2017

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 25.000 Euro Gesamtschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der Staatsstraße 2166 zwischen Vohenstrauß und Weiden zu verzeichnen.

Ein 24-Jähriger fuhr auf der Gemeindeverbindungsstraße von Obertresenfeld in Richtung Waldau. An der Einmündung zur bevorrechtigten Staatsstraße bremste der junge Mann seinen Opel Astra ab und rutschte auf der schneeglatten Fahrbahn in die Vorfahrtsstraße. Dabei touchierte der Opel einen Mitsubishi einer 58-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, fuhr über eine steil abfallende Böschung und blieb auf einer Wiese stehen. Das BRK versorgte die Frau. Die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß nahmen den Unfall auf. Einsatzkräfte der Stützpunktwehr die zufällig am Unfallgeschehen vorbeikamen, leisteten Erste-Hilfe und reinigten die Fahrbahn.