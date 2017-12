Vermischtes Vohenstrauß

11.12.2017

Heftige Schneefälle haben am Sonntag in den Nachmittag- und Abendstunden in der gesamten Oberpfalz zu glatten Straßen geführt. Bei der Einsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg gingen am Sonntag 46 "witterungsbedingte Verkehrsunfälle" ein. Dabei wurden insgesamt 14 Personen zum Teil mittelschwer verletzt.

Mercedes mit Sommerreifen



Frontalzusammenstoß bei Waldau

30.000 Euro Schaden

Staatsstraße eine Stunde komplett gesperrt

(dob/juh) In vielen Fällen rutschten die Fahrzeuge auf schneebedeckter oder schneeglatter Straße in Straßengräben oder gegen Leitplanken. "In Einzelfällen haben sich Fahrzeuge auch überschlagen", berichtet die Polizei.Neben Unfällen sei es auch zu zehn Verkehrsbehinderungen und blockierten Fahrbahnen gekommen. "Hier waren hauptsächlich Pkw an Steigungen hängen geblieben oder hatten sich quergestellt."Gegen 16 Uhr blieb auf der A6, Höhe Vohenstrauß, ein Mercedes-Fahrer aus Mittelfranken liegen. Er hatte noch Sommerreifen auf seinem Auto. Er rief den Abschleppdienst. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Der Citybus in Amberg stellte am Sonntag gegen 16 Uhr den Betrieb ein.Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2166, auf Höhe Waldau. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 74-jährige Weidenerin alleine mit ihrem älteren Kleinwagen von Vohenstrauß kommend in Richtung Weiden. Extreme winterliche Straßenverhältnisse dürften der Grund gewesen sein, dass die Autofahrerin ins Schleudern geriet. Daraufhin stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, den ein 52-Jähriger aus dem Altlandkreis Vohenstrauß lenkte. Kurz nach dem Zusammenstoß kam zufällig eine Streife der Bundespolizei Waidhaus an den Unfallort.Die Beamten verständigten die Einsatzzentrale Oberpfalz der Polizei in Regensburg und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die mittelschwer Verletzten. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kamen die Unfallbeteiligten mit dem BRK-Rettungswagen ins Klinikum Weiden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizeibeamten der Inspektion Vohenstrauß auf insgesamt 8000 Euro schätzen. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Waldau komplett abgeriegelt und der Verkehr durch Waldau umgeleitet.Eine Fahranfängerin kam am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto in einer Linkskurve vor der Ortseinfahrt nach Großkonreuth ins Schleudern und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Fahrer und Passagiere blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden - insgesamt rund 30.000 Euro, wie die Polizeiinspektion Tirschenreuth mitteilt.Ein 27-jähriger fuhr am Sonntag gegen 17.32 Uhr Richtung Teunz. Auf der glatten Straße geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dorf kollidierte er mit dem Wagen einer 41-Jährigen. Beide Fahrzeuge blieben stark beschädigt liegen, sie mussten abgeschleppt werden. Drei der vier Insassen wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in die umliegenden Krankenhäuser. Die Staatsstraße 2156 wurde für rund eine Stunde komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Der entstandene Schaden: 13.000 Euro.