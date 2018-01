Vermischtes Vohenstrauß

Die Mitglieder des Vohenstraußer Faschingsvereins kommen ganz schön ins Schwitzen. Überall – im Keller, im Saal, auf und hinter der Bühne sowie auf der Tanzfläche – werkeln, nähen, verschönern und trainieren sie.

Im großen Saal der Stadthalle sind viele Helfer dabei, die letzten Handgriffe auszuführen. Die Bühne haben sie zum Motto "Wikinger - eine VFV-Saga" gestaltet, auch im ganzen Raum spiegelt sich das Thema wider. Matthias Nickl, technischer Leiter des VFV, hat mit seinem Team ganze Arbeit geleistet.Auch bei den Kostümbildnern um Aline Schneider geht es im Keller in die heiße Phase. Bei den Kostümproben finden sie immer wieder Kleinigkeiten, die sie noch kurzerhand verbesseren oder verschönern. Damit am Samstag, 13. Januar, zum Inthronisationsball alles im richtigen Licht erscheint und gut zu hören ist, sind die Techniker seit einigen Tagen dabei, die Anlagen einzustellen. Was Irene Moller, Sandra Fryges, Sabine Kick, Sabine Karl und Vanessa Schiener (Trainer Garde/Tänzer) sowie Tom Braun und Christine Solfrank (Trainer Prinzenpaar) aus der Mottovorgabe gezaubert haben, kann das Publikum am Samstagabend erstmals live erleben.Dann wagt sich auch das Prinzenpaar Christian III. und Ramona I. erstmals aufs Parkett. Damit die Gäste bei diesem Schwarz-Weiß-Ball ihre Tanzkünste zeigen können, hat der VFV erstmals die "OM-Bigband" verpflichtet. "Wir können auch anders!" lautet ihr Motto.Neben den typischen Big-Band-Nummern von Größen wie Hugo Strasser, Ambros Seelos, Glenn Miller oder Frank Sinatra umrahmen moderne Swing-Nummern von Robbie Williams oder Michael Bublé das Programm. Der Ballabend beginnt um 20.11 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es sind nur noch einzelne Eintrittskarten verfügbar, die für 12 Euro im Internet ( www.faschingsverein-voh.de) geordert werden können. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Ein begrenztes Kontingent an Laufkarten steht zur Verfügung, wenn alle Sitzplatztickets verkauft sind.