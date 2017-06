Vermischtes Vohenstrauß

08.06.2017

Die Spuren der Vohenstraußer Flurdenkmäler führen diesmal nach Oberlind. Um die Marterln ranken sich wieder viele Geschichten - tragische, aber auch mit gutem Ende.

Maria auf dem Rücken

Auffüllen und ausgraben

Oberlind. Das Petern-Girgl-Marterl , auch Tradmühl- oder Schneider-Girg-Marterl genannt, "ist eines der ältesten der Großgemeinde", weiß Heimatforscher Rudolf Großmann. Es steht 200 Meter südwestlich von Oberlind an der Straße zum Kalten Baum. Die Bildsäule aus Granit ist 2,78 Meter hoch und steht auf einem quadratischen Sockel. Dort stehen die Buchstaben J, G und F, darunter die Jahreszahl 1797.Folgende Geschichte ist überliefert: Auf dem Nachhauseweg soll ein Schmied aus Wittschau von zwei Oberlinder Burschen erschlagen worden sein. Später stellte sich heraus, dass sie gar nicht ihm nach dem Leben trachteten, sondern einem anderen Mann. Die Angehörigen des Toten ließen an der Unglücksstelle das Kreuz errichten. "Fälschlicherweise wird dieses Marterl oft mit einem Totschlag in Verbindung gebracht. Diese Tat hat sich aber viel später, zwischen 1850 und 1860 zugetragen", sagt Großmann.Deswegen ist wohl folgende Version wahrscheinlicher: Der Stifter des Marterls war ein gewisser Wurzer, der von Steinbach nach Oberlind heiratete. Eines Nachts träumte er, dass er die Mutter Gottes auf dem Rücken getragen hat. Dort, wo jetzt das Marterl steht, hat er sie abgesetzt. Was die Buchstaben J, G und F bedeuten, ist nicht bekannt. Seit 1978 sind in zwei Schaft-Nischen Wewior-Bilder, in der dritten könnte unter dem IHS das flammende Herz mit drei Nägeln der Ignatius-von-Loyola-Jesuiten eingraviert gewesen sein, vermutet der Marterlexperte.Ganz in der Nähe, ein Kilometer südwestlich von Oberlind, befindet sich das Pauschn-Marterl . Joseph Uschold errichtete es 1871, weil sein Sohn Matthias gesund aus dem Krieg von 1870 zurückgekehrt war. Heutiger Besitzer ist Konrad Uschold. Der 2,30 Meter hohe Schaftbildstock war 1974 wegen der Flurbereinigung weggebracht worden, um später wieder aufgestellt zu werden. 1978 wurde er renoviert, da er in vier Teile zerbrochen am Boden lag. Auch hier sind zwei Wewior-Werke zu sehen."Das in blau gehaltene Bild zeigt Maria auf der Erdkugel und ist eine verkleinerte Kopie des Hochaltarbilds der katholischen Stadtpfarrkirche in Vohenstrauß", informiert Großmann. Das steht nicht mehr an seinem alten Platz, sondern einige Meter entfernt auf Gemeindegrund, der inzwischen verpachtet ist. "Der Pächter füllt das Grundstück immer wieder mit Humus auf, und bedeckt dadurch auch den unteren Teil des Bildstocks. Uschold gräbt es immer wieder aus, dadurch entstand zwischenzeitlich ein erbitterter Streit zwischen Uschold und dem Pächter."Das Granit-Steinkreuz beim Kalten Baum ist 70 Zentimeter hoch und sehr stark verwittert. Außerdem fehlen der rechte Kreuzarm und die Spitze. Einer Sage nach könnte es mit der Hinrichtung des Hirten, der sich in die Tochter des Landgrafen von Leuchtenberg verliebt hatte, in Verbindung gebracht werden kann. Vermutlich stand er nicht ursprünglich beim Kalten Baum, sondern wurde erst später im Zuge des Straßenneubaus um 1970 am Stamm der mächtigen Linde positioniert. Es dürfte wie alle Steinkreuze zwischen 1400 und 1600 wegen eines Sühnevertrags aufgestellt worden sein. Heutiger Besitzer ist Otto Wittmann.Nur einen Steinwurf entfernt ließ Lorenz Wittmann 1861 wohl zur Ehre Gottes ein Feldkreuz errichten, das sogenannte Spotz'n-Kreuz . 1974 wurde das schmiedeeiserne Kreuz frisch gestrichen. Der knieende Engel im unteren Teil des Kreuzes war silbern bemalt. Der Opferstock wurde nach 1981 aufgebrochen.