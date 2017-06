Vermischtes Vohenstrauß

14.06.2017

14.06.2017

Die Serie "Vohenstraußer Flurdenkmäler" führt erneut nach Oberlind mit seinen vielen Marterln und Feldkreuzen. Ausgerechnet das einem ehemaligen Bürgermeister gewidmete gibt es heute nicht mehr.

Oberlind. Das Feldkreuz Eichl stand bis vor einigen Jahren 200 Meter östlich von Straßenhäuser. An dieser Stelle starb am 29. Dezember 1987 der frühere Vohenstraußer Rathauschef Ernst Eichl bei einem Spaziergang. Nachbarn errichteten ein Holzkreuz, das irgendwann morsch war, beseitigt und nicht mehr erneuert wurde, bedauert Marterlforscher Rudolf Großmann. Dafür gibt es im Garten der Familie Eichl in Straßenhäuser ein Flurdenkmal. Im Frühjahr 1978 wurde ein Steinkreuz zur Ehre Gottes errichtet. Inzwischen es durch ein eisernes ersetzt worden.Das Hauskreuz Kellner befindet sich in Straßenhäuser am südlichen Ortsende an der B 14. Heutiger Besitzer ist Hans Kellner. Etwa um 1900 ließ dessen Großvater das erste handgeschnitzte Kreuz herstellen und errichtete es am gleichen Ort wo das heutige steht, weiß Großmann. 2003 war die Christusfigur durch die Witterung vollkommen verfault. Die Mutter Gottes war noch zu retten und befindet sich heute noch im Besitz der Familie Kellner.Hans Kellner kaufte neue Figuren aus Metall (vermutlich Bronze), ließ Kreuzbalken und Einblechung nach dem alten Kreuz neu herstellen und errichtete mit seinen Figuren das neue Kreuz am alten Platz.Das Messer-Marterl steht ebenfalls an der B 14, etwa einen Kilometer südlich von Oberlind. Es wurde zum Andenken an den im Erstern Weltkrieg gefallenen Johann Messer errichtet und trägt folgende Inschrift: "Zur frommen Erinnerung an unsern lieben Sohn u. Bruder Joh. Messer Öckonomssohn v. Straßenhäuser. Soldat im 21. InfRgt.Z.K. gest. 12. Juli 1918 im Kriegs Laz. Denair im 26. Lebensjahre. Du sankst dahin, wie Rosen sinken Wenn sie in voller Blüte steh'n. Und heiße bittre Tränen fließen. Weil wir uns nicht mehr wiedersehn." Sie ist allerdings sehr schwer zu entziffern. "Das besonders schöne Bild zeigt den gekreuzigten Heiland mit seiner Mutter und dem Lieblingsjünger Johannes wurde nach einem Motiv Grunewalds gemalt", informiert Großmann.