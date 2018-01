Vermischtes Vohenstrauß

11.01.2018

Die Vohenstraußer Grundschule hat seit Kurzem ein Alleinstellungsmerkmal in der Region: Die Bildungseinrichtung ist als "Klasse 2000" zertifiziert.

Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Rektorin Margit Walter

Die gesamte Schule ist mit 237 Mädchen und Buben in allen Jahrgangsstufen der 11 Klassen daran beteiligt. Damit gehört sie zu einer der 782 Schulen in Deutschland, die den Nachweis erhielten. Die nächsten zertifizierten Bildungseinrichtungen sind in Hirschau und Plößberg."Klasse 2000" ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung sowie zur Gewalt- und Suchtvorbeugung in Grundschulen. Themen wie gesundes Essen und Trinken, Bewegung und Entspannung, sich selbst zu mögen und Freunde haben, Probleme und Konflikte lösen, kritisch denken und Nein sagen lernen, werden in den verschiedenen Jahrgangsstufen behandelt. Voraussetzung für die Zertifizierung waren Patenschaften und Sponsoren, darunter Elternbeirat, Firma Faltenbacher aus Kaimling, AOK, Lions-Club und Inner-Wheel-Club aus Weiden und auch Eltern oder private Spender, die Rektorin Margit Walter zur Übergabe eingeladen hatte.Schulkoordinatorin ist Lehrerin Barbara Hofmann, die das Konzept in den höchsten Tönen lobte. Sie verhehlte jedoch nicht, dass das Kollegium dem Projekt am Anfang skeptisch gegenüberstand. Doch mittlerweile hätten sich diese Zweifel grundlegend gewandelt. "Wir alle stehen zu 100 Prozent hinter dem Konzept dieser Gesundheitsförderung." Den Erfolg das Projekts verdanke die Schule jedoch der "Klasse 2000"-Gesundheitsförderin Corina Lutz, die jedes Thema in den Klassen vorstellt, das die Lehrer anschließend im Unterricht vertiefen. Spielerisch erfahren die Schüler von ihr mit der Sympathiefigur "Klaro", wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurteilen und auch bei Gruppendruck Nein zu sagen."Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung", freute sich die Rektorin. "Gesundheitsförderung ist bei uns ein zentrales Thema, für das wir uns gerne engagieren. Denn nur wenn Schüler gesund sind und sich wohlfühlen, können sie gut lernen." Die Schulleiterin richtete einen großen Dank an Lehrerin Ulrike Küblbeck, die vor Jahren die Initiative für dieses Projekt ergriff und den Anstoß zur Beteiligung gab. Das Projekt solle sich aber nicht nur auf die Schule beschränken, sondern von den Kindern auch ins Elternhaus übertragen werden, wünschte sich Lutz.Sie erklärte der Klasse 4 b an diesem Tag die Funktion der Nervenzellen im Gehirn. Dazu stellten sich die Buben und Mädchen im Kreis auf und webten anhand einer kleinen Geschichte mit einem Garn ein Nervenzellennetz. Schnell erkannten die Kinder, dass einige Zellen öfter genutzt werden als andere. Ob beim Gedicht lernen, Fahrrad fahren, im Schulunterricht oder beim Schnappen von frischer Luft - stets wird ein anderer Bereich des Gehirns in Anspruch genommen.Erstmals seien über 20 000 Klassen deutschlandweit in einem Schuljahr erreicht worden. "Das bedeutet einen neuen Teilnehmerrekord", freute sich Lutz. Allerdings bedauerte sie, dass sich im Bereich Weiden und Neustadt nicht mehr Bildungseinrichtungen zertifizieren ließen.