Vermischtes Vohenstrauß

29.01.2018

141

0 29.01.2018141

Wenn Dekan Alexander Hösl als zünftiger Flachlandtiroler mit Lederhose und gestrickten Wadenwärmern auftritt und Kaplan Ulrich Eigendorf als pikante Pizzaschnitte anzutreffen ist, spätestens dann weiß jeder Besucher: Eine rauschende Nacht steht beim Pfarrfasching an.

Die vielen Gäste im voll besetzten Pfarrsaal St. Marien fragten sich, was der Abend wohl alles bringen werde. Das "K & K"-Duo Josef Wolfrath und Gerhard Maier mischte das maskierte Völkchen gehörig auf. Sitzenbleiben war nicht möglich. Immer wieder spornten die Musiker zu neuen Höchstleistungen auf dem Parkett an, und die Tänzer nahmen die Einladung dankbar an.Emsige Bienen, Seeräuber mit feschen Bräuten, Urwaldgestalten mit wilden Tieren, Schneeprinzessinnen, süße Kätzchen und Leoparden oder prächtige Marienkäfer waren im Saal auszumachen. Auch die Unterwasserwelt kam auf trockenem Boden zum Vorschein. Johann Wiesent sorgte als Fisch mit riesigen Quallen für Aufsehen. Das Stimmungsbarometer trieben die Auftritte der Faschingsgarde "Altenstadt Genau" an. Das Prinzenpaar Julia Stangl und Johannes Pohl zeigte sich mit seinem Hofstaat und erhielt viel Applaus.Nachdem sich im Pfarrgemeinderat mit Sonja Münchmeier, Corinna Kreisl und Ann-Katrin Eiber gleich drei ehemalige Prinzessinnen befinden, durfte der Besuch des amtierenden Thronfolger-Paars Christian III. und Ramona I. des Vohenstraußer Faschingsvereins (VFV) ebenso nicht fehlen. Natürlich hatten sie für Dekan Alexander Hösl auch einen Faschingsorden dabei, der danach mit der Prinzessin voller Begeisterung durch den Saal schwebte.Das erstmals aufgebaute Büfett war im Nu abgeräumt. Während bei früheren Faschingsveranstaltungen der Pfarrei ein Sketch den anderen jagte und sich die Darsteller gegenseitig die Schau stahlen, war diesmal kein Auftritt geplant. "Wir haben beide Garden eingeladen, das muss reichen. Wir wollen nur ganz normal Fasching feiern", sagte Pfarrgemeinderatssprecher Manfred Bauer. Und das taten die Besucher dann auch besonders ausgiebig.