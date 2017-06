Vermischtes Vohenstrauß

19.06.2017

Es scheint das Jahr der Serenaden-Rekorde zu werden: Einen absoluten Spitzenwert an Besuchern erreichen die "BrassBand" Vilseck unter Leitung von Benjamin Jung und die Tanzgruppen des Turnvereins mit Stephanie Beierl am Sonntagabend im Stadtpark.

Wilde Drachenjagd

Riesiger Schlussapplaus

(dob) Beide Formationen lieferten einen unvergesslichen und sommerleichten Auftritt ab, der beim Publikum bestens ankam. Prächtige Stimmung breitete sich über den Generationenpark aus, der dicht besetzt war. 350 Besucher scharten sich um das Rondell und verfolgten die Auftritte des elfköpfigen Ensembles, darunter zwei Musikerinnen, sowie der großen und kleinen Tänzer.Jung hat Brass im Blut. Er hatte nicht nur seine Musiker und die Instrumente bestens unter Kontrolle, sondern auch das Publikum, das er an seiner großen Bewegungs-Show teilhaben ließ. Mit dem "Stelldichein in Oberkrain" gelang der Band ein "phänomenaler Einstieg", wie es Bürgermeister Andreas Wutzlhofer ausdrückte, der die große Schar an Mitwirkenden und Zuschauern bei hervorragender Stimmung willkommen hieß. "Es gibt bei der vierten Serenade in Folge einen neuen Zuschauerrekord", strahlte der Rathauschef übers ganze Gesicht. Der große Augenblick für die TV-"Mäuse" kam zum Ohrwurm "Rock me". Mit coolen Käppis und roten TV-Shirts sowie ihren Trainerinnen Alexandra und Stephanie Beierl, Nina Suttner und Christin Schauer zeigten die Kinder ihre Choreographie.Niedlich anzuschauen waren die Kleinsten, die als "Tanzbärchen" "Ghostbusters" spielten und mit ihren schwarzen Schläuchen dem kleinen Drachen (Benjamin Zeller) nachjagten, der über das Granitpflaster wirbelte. Monika Zeller und Christin Schauer hatten diese Formation mit ausgewählt. Ausgerechnet die Kleinsten hätten sich die Geisterstunde für ihren Auftritt ausgesucht, informierte Stephanie Beierl.Die Jazz-Tanz-Gruppe, Models mit Stock und Hut, begeisterte bei "Everybody needs somebody". Michael Jacksons Hit "Black Or White" legte den Takt für die Teen-Jazz-Tanzgruppe vor, die Verena Schuch trainiert. Rockig cool mit knalligen Shirts und Stulpen sowie zerrissenen Jeans traten die "Tanz-Kiddys" mit ihren Luftgitarren schwungvoll in Aktion. Wer glaubte, die Mädels wären immer nur nett und niedlich, täusche sich gewaltig, machte Stephanie Beierl neugierig auf "Highway To Hell".Genauso klangvoll, aber doch etwas ruhiger, inszenierten die "Mäuse und Bärchen" das Lied "Küss' mich, halt' mich, lieb' mich" von Sängerin Ella Endlich. Danach forderte Stephanie Beierl die Eltern auf, die Augen zu schließen und die Lippen zu spitzen, um sich ein Küsschen von ihren Lieblingen abzuholen. Alle FC-Bayern-Fans dürften wohl tief durchgeatmet haben, als der "Stern des Südens" erklang und Cheerleader (Teen-Jazz-Gruppe) mit glitzernden Puschen die Fußballfreunde in Stadionstimmung versetzten.Die 13-jährige Corinna Beierl die im Publikum saß, freute sich riesig auf den "Böhmischen Traum", bevor alle Tänzer bei "I sing al Liad für di" zum grandiosen Finale noch einmal auf die Freiluftbühne strömten und zeigten, was in ihnen steckt. Trotz der Zugabe "Y.M.C.A." der "Village People" ließen die Zuschauer nicht locker und rangen den Musikern noch den Helene-Fischer-Hit "Atemlos" ab, bevor der riesige Schlussapplaus aufbrandete.Jung überreichte allen Übungsleitern sowie den beiden Co-Trainerinnen Linda Kraus und Jennifer Rosenschon Kornblumensträußchen für das Engagement. Bei der "BrassBand" wirkten folgende Musiker mit: Thomas Trepl (Schlagzeug), Thomas Münster, Magnus Bauer und Benjamin Jung (Posaune), Florian Schertl und Stefan Richter (Tenorhorn), Julia Schertl (Horn), Julia Münster (Saxophon), Kevin und Philipp Luber sowie Tobias Zinnbauer (Trompete).