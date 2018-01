Vermischtes Vohenstrauß

17.01.2018

Dem Verein der Vogelfreunde und -schützer steht in zwei Jahren mit der Landesschau wieder eine Großveranstaltung ins Haus. Erst 2016 heimsten die Vereinsmitglieder mit ihrer ausgezeichneten Ausrichtung und Präsentation von insgesamt fast 1600 Vögeln viele Lorbeeren vom Landesverbandspräsidenten Edwin Kriebel ein.

Es dürfte wohl kaum einen Verein im Landesverband geben, der so viele Landesmeister- und Vizetitel auf die unterschiedlichsten Züchtungen vereint, wie den Vohenstraußer. "Das muss uns erst ein Verein nachmachen", ist sich Vorsitzender Josef Greber sicher. In der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim gab er bekannt, dass der Verein für die große Landesschau in zwei Jahren wieder Gastgeber sein wird.Doch auch die jährlichen Vereinsausstellungen in der Stadthalle sind nicht zu unterschätzen. Im November gab es einen ein Besucherrekord mit über 700 Gästen. 358 Vögel wurden zur Prämierung in der Stadthalle vorbeigebracht, 180 gefiederten Freunde waren in der Rahmenausstellung zu sehen. "Damit verbuchten wir einen Umsatz, wie wir ihn seit langem nicht mehr", freute sich der Sprecher.An der Landesschau im niederbayerischen Wallersdorf beteiligten sich 12 Vohenstraußer mit 154 Vögeln. Der Lohn waren 4 Landesmeistertitel, 4 Vizemeister, 11 Gruppensieger, 1 Champion-Vogel, 4 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen, der Titel bester Jungzüchter, 5 Wanderpokale und die Auszeichnung als zweitbester Verein im Landesverband. Berthold Stahl, Lothar Witt, Josef Greber, Johannes Kraus, Reinhold Fraunholz, Uli Bertelshofer, Maresa Schindler und Udo Stade gehörten zu den besten Vogelzüchtern der Schau.Ostern 2019 ist ein Flug nach Teneriffa geplant. Mit dem Kreisfischereiverein wollen die Mitglieder ein 12 Mal 6 Meter großes Zelt anschaffen. Die Kosten in Höhe von 1200 Euro teilen sich die Vereine. Damit entfallen die mehrmals pro Jahr zu zahlenden Ausleihkosten für den Verein, begründete Greber. Im August geht es in den Nürnberger Zoo. Anmeldungen werden noch bis zur Monatsversammlung im April angenommen. Unverständnis zeigten die Vogelfreunde für die Anordnung, dass nur vom 15. Oktober bis 15. März, Nistkästen gereinigt werden dürfen. Diese Einschränkung sei aber wegen ungünstiger Wetterverhältnisse und der Anzahl von 388 Nistkästen, zusätzlich zur Biotoppflege und Winterfütterung oftmals nicht einzuhalten. Die Arbeitseinsätze für Ringbesitzer sind satzungsmäßig festgehalten und Pflicht für Ringbezieher des Vereins.Bürgermeister Andreas Wutzlhofer lobte die 62 Veranstaltungen des Vereins. Gleichzeitig dankte das Stadtoberhaupt für die Zusage des Vereins für den Bauernmarkt am Sonntag, 3. Juni. Josef Greber zeichnete für 30 Jahre Mitgliedschaft Christina Görtler, Irmgard Thielsch und Andreas Bauer aus. 10 Jahre Mitgliedschaft sind es bei Markus Koch, Reinhold Scheinkönig und Hans Dobmeier.