Vermischtes Vohenstrauß

29.11.2017

19

Am Anfang ist die Idee für eine weitere Bereicherung im Alltag der Bewohner im Walter-Siegert-Caritasheim. Am Ende kommt viel mehr heraus, als sich die Verantwortlichen erträumt hatten.

Ein klingendes Stelldichein gaben die "Bankl-Musi" und die Gruppe "Triangel" bei einem Bayerischen Abend. Die Senioren, allesamt Volksmusikliebhaber, verfolgten mit leuchtenden Augen den Auftritt der Mitwirkenden.Mit einem bunten und abendfüllenden Programm, bei dem die verschiedensten Facetten der Volksmusik zur Geltung kamen, überraschten die Musikanten und Sängerinnen. Die Ensembles glänzten mit heimeligen, mehrstimmigen Gesängen in tadelloser Mundart und erfreuten damit die Bewohner bei kurzweiligen zwei Stunden.Währenddessen tischte das Küchenteam das Abendessen auf und die Senioren ließen es sich dazu bei einem von Hausmeister Bernd Steger frisch gezapften Bier richtig gut gehen. Die "Bankl-Musi" besteht aus den zwei Steirischen Knopfharmonika-Musikanten Claudia Wittl aus Hohenburg bei Amberg und Hans Fröhlich aus Weiden sowie die Gruppe "Triangel" bilden die Waldthurnerinnen Andrea Götz, Doris Völkl und Stefanie Daubenmerkl.Zwischendurch lockerten auch Gedichte und Geschichten die musikalischen Beiträge auf. Bei den oft schwungvollen und lustigen Titeln wie "Kasnockenboarischer", "Droidkasten" oder "D'Liab is wia a Boch" konnte man einfach nicht schlecht gelaunt sein. Viele Zuhörer lächelten stumm oder klopften den Takt mit den Füßen mit. Kein Lied hätte sich an diesem Tag besser zum Schluss geeignet, als "Leise sinkt der Abend nieder und das Tagwerk ist vollbracht". Danach verabschiedeten sich die Gäste, und die Bewohner zogen sich zufrieden auf ihre Zimmer in die Betten zurück.