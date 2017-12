Vorlesewettbewerb an der Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule

12.12.2017

Einer der zwei angetretenen Buben hat sich am Ende durchgesetzt: Sebastian Daubenmerkl aus Waldthurn (vorne, Zweiter von links) ist der beste Vorleser in der Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule und vertritt die Bildungseinrichtung beim Kreisentscheid. Elternbeiratsvorsitzende Anja Schaller, Förderoberlehrerin a. D. Hildegard Senft, Lehrerin Nadine Adam und Lesebeauftragte sowie Hauptorganisatorin Veronika Müller bildeten die Jury. Kein leichtes Unterfangen, den Sieger aus den Klassensiegern herauszufiltern. Am Ende stand Daubenmerkl oben. Er hatte nicht nur mit seinem Lieblingsbuch "Der Kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie" überzeugt. Dem Erfolg lag auch das Lesen eines unbekannten Textes zugrunde. Müller wählte Gregs Tagebuch "Und Tschüss" für den Pflichtteil aus. "Wer liest, lernt denken, erlebt im Kopf immer wieder neue Abenteuer", zählte Rektor Alfons Raab Vorteile des Lesens auf. Für die besten drei Leser gab es zusätzlich zu einem Buch einen Pizza-Gutschein. Auf dem zweiten Platz folgte Vanessa Bergmann (Waldau). Drittplatzierte wurde Chiara Bauer, dahinter folgten Leo Dau, Melanie Greinert (alle Vohenstrauß) sowie Leonie Lämmlein (Waldau). Bild: dob