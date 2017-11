Vermischtes Vohenstrauß

Geschäftiges Treiben wird am Wochenende wieder beim "Advent im Schloss" in der Friedrichsburg erwartet. Im Hof, im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss des Renaissancebauwerks präsentieren rund 70 Aussteller und Fieranten kunsthandwerkliche Artikel, weihnachtliche Bastelsachen und Dekorationen sowie Geschenkmöglichkeiten aller Art. Handwerkliche Vorführungen wie Drechseln, Laubsägen oder Spinnen runden das Geschehen ab. An den Weihnachtsbuden und Marktständen vor der Burg gibt es Glühwein und andere Heißgetränke, Stollen, Plätzchen, Lebkuchen, Pizzen, Bratwürste, Gulasch- oder Kartoffelsuppe, Dotsch und weitere Spezialitäten. In das Rahmenprogramm klinken sich am Samstag, 2. Dezember, die Grenzland-Jagdhornbläser, die "Blechmusi" aus dem Naabtal "Bayrisch Blech" und der Evangelische Posaunenchor ein. Am Sonntag, 3. Dezember, spielen die Jugendblaskapelle Roggenstein, die Brassband Vilseck sowie die Vohenstraußer Blechbläser auf. Die vorweihnachtliche Veranstaltung beginnt am Samstag um 16 Uhr und schließt um 20 Uhr. Am Sonntag öffnet der Adventsmarkt um 13 Uhr. Um 17.45 Uhr kommt Sankt Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und verteilt süße Gaben. Der Weihnachtsmarkt schließt seine Pforten um 19 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Archivbild: dob