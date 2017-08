Vermischtes Vohenstrauß

06.08.2017

12

0 06.08.201712

Die zweite Auflage des "Weinfests unplugged" ist erneut ein Erfolg. Bis weit in die Nacht lassen sich die Besucher kulinarisch und musikalisch verwöhnen.

Der Vohenstraußer Faschingsverein (VFV) und die Musikinitiative Vohenstrauß (MiVoh) hatten erneut etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Erneut präsentierten sich die beiden Vereine als Duo, das gut zusammenarbeitet. Während der VFV den gastronomischen Teil übernahm, organisierte und plante die MiVoh den Bühnenaufbau, die Werbung sowie die Künstler.Den ersten Teil des Abends bestritten Lucas Hegner & Sham, diesmal exklusiv als Duo. Die beiden Musiker waren kurzfristig für den gesundheitlich verhinderten Jon Moffitt eingesprungen. Sie kommen aus dem Raum Amberg und sind eigentlich mehr in die andere Richtung unterwegs, informierte Hegner. Darum hatten sie sich auch prompt verfahren und waren zunächst in Weiden gelandet. Mit handgemachten Indie-Liedern und vielen Eigenkompositionen unterhielten sie rund 90 Minuten lang die Gäste.Mit großem Applaus begrüßten die Besucher Martin Moskau. Er stand bereits im vergangenen Jahr mit "The Mams" auf der Weinfest-Bühne und trat diesmal alleine auf. Der Ingolstädter kann "hart und weich", was er bei seinen Coverversionen erneut unter Beweis stellte. Nur mit Gitarre und Stimme überzeugte er fast unplugged die Zuhörer. Moskau durfte erst nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen.Die ersten Gäste saßen bereits weit vor Festbeginn auf der Terrasse der Stadthalle und mussten leider warten. Mit bunten Lichtern wurde den Besuchern der Weg vom Parkplatz hinter die Stadthalle gewiesen, wo die Mitglieder des VFV Tische und Bänke aufgebaut und passend dekoriert hatten.Auf der Speisekarte standen verschiedene Brotaufstriche auf Ciabatta, Käseteller, Geräuchertes, Tomate mit Mozzarella oder Wurstsalat. Das stellte manchen Gast vor die Qual der Wahl. Mehrere Weine warteten ebenfalls auf ihre Verkostung. Ein großes Team der beiden Vereine stand parat, um die Gäste zu versorgen. Auch das Wetter spielte mit.Am frühen Abend wanderten zwar einige besorgte Blicke Richtung Himmel, aber es hielt aus. Vorsorglich hatte der VFV den großen Saal der Stadthalle bestuhlt und war so für alle Eventualitäten gerüstet. Bis weit in die Nacht hinein saßen die Besucher draußen und ließen sich, wie von VFV-Präsident Tobias Plödt und MiVoh-Kassier Thomas Daschner aufgefordert, verwöhnen.