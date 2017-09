Vermischtes Vohenstrauß

15.09.2017

15.09.2017

An diesen beiden jungen Mädchen könnte sich so manch Erwachsener ein Beispiel nehmen: Michelle Wührl (13) und Saskia Wessel (14) aus Vohenstrauß haben Zivilcourage bewiesen und sind nun bei der Polizeiinspektion von Erstem Polizeihauptkommissar Martin Zehent mit einem Geldpreis für ihr vorbildliches Verhalten und ihren bewiesenen Mut ausgezeichnet worden.

Es war Montag, 17. Juli, gegen 19.15 Uhr, als die beiden Mädchen auf dem NKD-Parkplatz zwei volltrunkene Männer beobachteten, die in ihr Fahrzeug steigen und wegfahren wollten. Sie verständigten die Polizei. Sie warteten, bis die Beamten Sandra Hutterer und Andreas Herlt eintrafen, dem betrunkenen Fahrer die Autoschlüssel abnahmen und ihn so vor einer großen Dummheit bewahrten - mit weitreichenden Folgen eventuell auch für andere Verkehrsteilnehmer. "Durch euer lobenswertes und pflichtbewusstes Verhalten konnte eine Gefahr von anderen Verkehrsteilnehmern abgewendet und eine Straftat verhindert werden", lobte auch der oberste Dienstherr der Polizei in der Oberpfalz, Polizeipräsident Gerold Mahlmeister aus Regensburg.Zu ihm ist das Verhalten der beiden engagierten Jugendlichen dank des Vohenstraußer Polizeichefs durchgedrungen. "Ihr habt echten Bürgersinn bewiesen, wofür ich euch meinen Dank ausspreche und euch als Anerkennung eine Belohnung von 50 Euro zukommen lasse", schrieb der Präsident. "Das ist eine ganz tolle Geschichte", schwärmte Zehent. Die beiden Männer waren erheblich betrunken, informierte er, ohne den genauen Wert zu verraten. Nicht auszudenken, wenn die alkoholisierten Männer weggefahren wären und einen Unfall verursacht hätten. "Auch uns von der Polizei freut es, wenn wir durch unser Eingreifen eine Straftat verhindern konnten", sagte Zehent. "Das ist die vornehmste und beste Art und Weise der Polizei präventiv einzugreifen und den Männern bewusst zu machen: Passt zukünftig auf." Bei dem hohen Alkoholwert, der beim Fahrer festgestellt wurde, hätte nicht ausgeschlossen werden können, dass Schlimmes passiert wäre. "Euer Verhalten war bestimmt nicht alltäglich, noch dazu, weil ihr noch so jung seid", hob Zehent hervor. Viele Menschen schauten noch immer viel lieber weg. Mit dem Geld wollen die Mädchen einkaufen gehen. Mit einer Auszeichnung und Belobigung hätten sie nie gerechnet.