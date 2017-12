Wirtschaft Vohenstrauß

29.12.2017

22

0 29.12.201722

Schweinchen gelten als Glückssymbole. Sie stehen zum Jahreswechsel in verschiedensten Formen hoch im Kurs. Doch auch ein kleiner Vohenstraußer Ortsteil hat "Schwein gehabt".

Eigener Veredlungsbetrieb

Nur noch zwei Lastwagen

Zeßmannsrieth. Das Ferkelzentrum Zeßmannsrieth erlebte seine Blüte zwischen 1982 und 2002. Die aktuelle Bedeutung für die Erzeugergemeinschaft Südostbayern ist jedoch nur noch gering. Zurück geht die Geschichte ins Jahr 1967, als die heimische Landwirtschaft kaum Gülle oder Maisanbau, geschweige denn Biogasanlagen kannte. Die Metzger holten von den Bauernhöfen im Umland die Tiere, aus denen sie Wurst und Fleisch produzierten.Damals schossen auch Supermärkte aus dem Boden, was eine große Nachfrage nach verpackten Fleisch- und Wurstwaren mit sich brachte. Vieh- und Zwischenhändler übernahmen bald eine führende Rolle bei der Preisgestaltung. Es war höchste Zeit für die Bauern, diesem Trend durch ein gemeinsames Handeln etwas entgegenzusetzen.In Niederbayern lag 1967 der Grundstein für diese deutschlandweit einzigartige Entwicklung mit den Erzeugergemeinschaften, wobei noch sehr viel Wert auf eine absolute Trennung bei der Vermarktung von Mastschweinen einerseits und von Ferkeln andererseits gelegt wurde.Erst etwas später gesellte sich dann die Oberpfalz dazu, mit je einem Zusammenschluss für den südlichen und den nördlichen Bereich. Bei der Gründung am 16. Januar 1974 waren 77 Mitglieder mit 1421 Zuchtsauen beteiligt. 1975 belief sich die Gesamtjahresvermarktung bereits auf 54 000 Tiere. Handelte es sich bei den Zusammenschlüssen zunächst um rein wirtschaftliche Vereinigungen, so besteht nun die Rechtsform einer Genossenschaft.Für den Altlandkreis Vohenstrauß war das Jahr 1982 mit der Einweihung des Ferkelzentrums in Zeßmannsrieth mitsamt eigener Geschäftsstelle ein großes Ereignis, nachdem aus dem zunächst im Weidener Industriegebiet "Pfreimter Weiher" geplanten Vorhaben nichts wurde. Josef Ertl aus Lämersdorf war bereits seit 1976 Geschäftsführer. Als es 2002 für die Oberpfalz zur Fusion der Regionen Nord und Süd kam, gab es eine neue Heimat für über 400 Ferkelerzeuger.Aktuell sind es hingegen im gesamten Regierungsbezirk nur noch 140 Landwirte, die aber mit jährlich 270 000 Ferkeln mehr schaffen, als jene 400 Bauern vor 15 Jahren. Als die Oberpfälzer Erzeugergemeinschaft zuletzt 2015 erneut fusionierte und nun Bestandteil der Erzeugergemeinschaft Südostbayern wurde, dehnte sich der Zuständigkeitsbereich von Willi Wittmann aus Ergoldsbach bei Landshut auch auf Zeßmannsrieth aus. Bereits seit 25 Jahren ist der Ferkelerzeuger in der Geschäftsführung aktiv. Momentan fungiert er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.Er ist nicht nur Theoretiker, sondern ein Praktiker mit eigenen Veredlungsbetrieb. Mit Vorstandsvorsitzenden Hans Auer steht er an der Spitze der Genossenschaft mit 10 000 Mitgliedsbetrieben und einem durchschnittlichen jährlichen Umsatz von rund 360 Millionen Euro. Trotz der enormen Größe der Erzeugergemeinschaft snd die zugehörigen Bauernhöfe weiterhin sehr klein strukturiert - mit rund 90 Zuchtsauen pro Betrieb. In der Oberpfalz sind die Ferkelbetriebe sehr breit gestreut.Zu kämpfen hat die Genossenschaft, die 120 Arbeitsplätze bietet und weitere 600 in den beiden Schlachthöfen koordiniert, jedoch mit einer "absoluten Rückwärts-Entwicklung" bei den Viehzahlen in Bayern. Die Zahl der Ferkel erzeugenden Höfe reduzierte sich in den vergangenen 15 Jahren massiv und ging in Deutschland von 1,27 Millionen auf nur noch rund 26 000 zurück.Zu den Aufgaben des Zusammenschlusses gehört für Wittmann aber ebenso ein politisches Einwirken, damit die kleinen Betriebe nicht vernichtet werden. "Kopfzerbrechen" bereitet ihm die betäubte Kastration und die neue Düngeverordnung. Wenn Landwirte ab 2020 sämtliche Gülle bodennah ausbringen müssen, bringt dies erneut große Investitionen mit sich. Darüber hinaus steht die Erzeugergemeinschaft Südostbayern - die sich inzwischen bis nach Baden-Württemberg hinein erstreckt - kurz vor der Zulassung für Ausfuhren nach China.Die Genossenschaft verfügt auch über einen eigenen Fuhrpark, darunter alleine 20 Lastwagen für Ferkeltransporte. Hier kommt Zeßmannsrieth wieder ins Spiel. War der Vohenstraußer Ortsteil einst das Zentrum für die Ferkelerzeuger der Region, so ist der Standort weiterhin mit zwei Lkw-Stellplätzen angemietet, vor allem wegen der Fahrstrecken.Bereits 2004 waren die Gebäude veräußert worden. Seitdem ist Nittenau das Zentrum. Das hat auch einen Grund. Denn als es 2002 zur Fusion der Zusammenschlüsse Oberpfalz-Nord und Oberpfalz-Süd kam, waren die Mitgliedsbetriebe im Altlandkreis Vohenstrauß "fast ausradiert". Seitdem ist im Norden nur noch der Landkreis Tirschenreuth ein starkes Gebiet in Sachen Ferkelnachzucht.