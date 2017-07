Wirtschaft Vohenstrauß

14.07.2017

Es ist ruhig geworden um das ehemalige Hölzl-Gebäude. Mit der Ruhe ist es aber in wenigen Tagen vorbei, wenn der Kran aufgestellt wird und die Bauarbeiter anrücken. Die Sanierung kann beginnen.

Investor Dr. Georg Wolf aus Lösselmühle ist froh, dass es nun endlich losgehen kann. Ein halbes Jahr habe er auf die Baugenehmigung vom Landratsamt warten müssen. Kein leichtes Unterfangen sei es gewesen, von der Evangelischen Kirche als "Nachbarin" die Unterschrift für den Plan zu bekommen, da die Pfarrstelle unbesetzt ist. Am 7. Juli kam dann die langersehnte Post vom Amt aus Neustadt/WN. Nun soll es möglichst zügig weitergehen: "Der Sanierungsvertrag mit der Stadt kann diese Woche noch geschlossen werden", hofft Wolf.Die Baustelleneinrichtung mit Gerüst, Kran und Container erfolge in Abstimmung mit der Stadt und den Firmen in den nächsten 14 Tagen. Die Sanierungsarbeiten starten dann mit dem Dach und parallel dazu mit der Entkernung im Innern des Gebäudes. Danach folgen der Einbau eines neuen Fahrstuhls und neuer Fenster. Mit Heizungs- und Elektroinstallation geht es später weiter, bevor die Außendämmung angebracht wird.Bisher sieht der Plan folgendermaßen aus: Drei Wohnungen entstehen im zweiten Obergeschoss, eine über 200 Quadratmeter große Penthousewohnung mit Loggia im Dachgeschoss. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss sollen gewerblich genutzt werden. Wolf denkt nach wie vor an eine Arztpraxis, Versicherung oder Büroräume. Immer noch sei Wolf auf der Suche nach einem Gastronomen, der sich im Erdgeschoss samt Außensitz einrichten könnte.Der Investor hat mit einem nicht unerheblichen Problem zu kämpfen: Rund um das Anwesen fehlen Parkplätze. Das sei auch der Grund, weshalb Gewerbetreibende wie Bäckereien oder auch Ärzte trotz der zentralen Lage des Objekts bislang lieber abwinken. Wolf will hier noch Abhilfe schaffen: "In Zusammenarbeit mit der sehr an einer wirtschaftlichen Nutzung interessierten Stadt versuche ich derzeit, noch etwa 20 direkt zuordenbare Stellplätze zu erwerben. Die Stadt will verständlicher Weise auch Arbeitsplätze in dem Gebäude ansiedeln und nicht 'nur' Bewohner. Sie muss halt immer auch auf die Steuerkraft der Region achten. Und jeder wirtschaftlich Tätige will verständlicher Weise Stellplätze für Mitarbeiter und Kunden."Sollten sich keine Geschäfte oder Firmen finden, die in das ehemalige Hölzl-Gebäude einziehen wollen, werde Wolf Erdgeschoss und erstes Obergeschoss kurzerhand mit Mietwohnungen ausstatten wie die restlichen Stockwerke.Als Bauherr bittet er schon im Voraus für eventuelle Beeinträchtigungen während der Sanierungsarbeiten um Verständnis. Von seinem Plan, das Haus bis Ende des Jahres mit Leben zu erfüllen, wird er aufgrund der Verzögerung wohl abrücken müssen.