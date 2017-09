Wirtschaft Vohenstrauß

20.09.2017

Der Schausonntag der Firma Reger Bau im Gewerbegebiet "Am Forst" zog massenhaft Besucher an. Das Werksgelände war mit Attraktionen zur Unterhaltung oder mit Ideen für einen Hausbau gefüllt. Auf riesiges Interesse stieß das Batteriespeichersystem für Photovoltaikanlagen. Kein Durchkommen war im Schulungsraum mehr möglich. Aber auch die Themen "Bauen für die Zukunft" mit Porenbeton in Massivbauweise oder "Modernes Heizsystem Wärmepumpe" sprachen die Gäste an.

Der Bauunternehmer hatte seine Partnerfirmen ins Boot geholt, um dem Publikum die Produktneuheiten bei einer Tasse Kaffee oder Grillspezialitäten näherzubringen. Auch die kleinen Gäste waren gut versorgt, denn Josef und Michaela Reger sowie ihr Mitarbeiterstamm hatten sich wieder allerhand Besonderheiten einfallen lassen."Mein Bub wäre jetzt den ganzen Nachmittag bestens versorgt", meinte ein Vater lachend, als er seinen Sohn enthusiastisch beim Baggern auf dem aufgeschütteten Erdhaufen im rückwertigen Teil des Betriebsgeländes verfolgte. Der schien längst das Treiben um sich herum in seinem Kopf ausgeschaltet zu haben, so konzentriert bediente er die Baggerschaufel. Nebenan war Riesenspaß bei den Segway-Touren angesagt, bei dem sich auch so manche Eltern nicht zweimal bitten ließen.