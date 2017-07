Freizeit Vorbach

19.07.2017

5

0 19.07.2017

Drei Tage lang lag der verführerische Geruch von frisch gebackenem Brot über dem Bibertal. Das appetitanregende Aroma lockte nicht nur die Einheimischen in den "Alten Schulhof". Zum Backofenfest der Feuerwehr strömten Besucher aus der ganzen Region sowie aus Hessen und Tschechien.

Oberbibrach. Denn die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht. Und das, obwohl das kulinarische Angebot recht einfach erscheint: Zwiebelkuchen, Pizza und Brot, das beispielsweise mit Butter, Schnittlauch oder Tomaten belegt wird."Wahrscheinlich macht es gerade die Einfachheit aus", sagt einer der Bäcker: "Heutzutage gibt es soviel verschiedene Sachen zu essen, da schätzt man das Essenzielle wieder." Zudem schaffen es Back- und Küchen-Team immer wieder, neue Kreationen aus dem Hut zu zaubern oder alte Rezepte beständig zu verbessern. Nicht zu vergessen: Das Vorbereiten, Backen und Schmieren der Brote verlangt jedes Jahr eine logistische Meisterleistung. Zutaten auswählen und kaufen, Teig kneten, Ofen anheizen - und dabei immer alle nötigen Details im Hinterkopf zu haben. Das verlangt ein eingespieltes Team und viel Erfahrung. Inklusive Bedien- und Ausschankpersonal sind beim Backofenfest gut 100 Leute eingespannt, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Die Besucher, die von alldem nicht viel mitbekommen, ließen sich das frische Gebäck auf jeden Fall sichtlich munden.Die viele Arbeit, die sich die Brandschützer auferlegt hatten, hielt sie jedoch nicht davon ab, das eigene Vereinsjubiläum zu begehen. Zusammen mit zahlreichen Wehren aus Nordbayern sowie den einheimischen Vereinen feierten sie anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens zunächst einen Festgottesdienst in der Kirche St. Johannes. Anschließend ging es in einem voluminösen Festzug zum Frühschoppen.Auch kulturell war einiges geboten: vier Mal Live-Musik, Cocktailbar, großes Kuchenbüfett, Kinderprogramm und Tombola. Neben Werkzeugkoffern, Honig, Eiern, Broten, Möbeln und Spielsachen gab es ein Gutscheinheft zu gewinnen, das zum kostenlosen Verzehr in mehreren Wirtshäusern berechtigt. Das Glück war einem Einheimischen hold: Norbert Schecklmann darf für insgesamt 240 Euro zechen und dinieren.