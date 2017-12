Politik Vorbach

14.12.2017

Bauland ist knapp. Nicht nur in den Verdichtungsräumen übersteigt der Bedarf das Angebot. Auch auf dem Land ist die Nachfrage nach Bauland groß. Dieser Entwicklung begegnet die Gemeinde Vorbach mit einer Baulandoffensive.

Nächste Etappe

Zehn neue Bauplätze

"Neue Heimatvertriebene" wird es deshalb in der Kommune nicht geben. Die Rede ist von jungen Menschen, denen auch in Zukunft das Bauen in ihrem Heimatort möglich sein soll. Darüber hinaus denkt Bürgermeister Werner Roder an Zuzüge in die Gemeinde. "Wer bei uns bauen will, findet einen Bauplatz", versichert er. Dazu ist Bauland zu erschwinglichen Preisen eine Grundvoraussetzung, sagt der Bürgermeister und handelt.Grundstückskäufe der Gemeinde ermöglichen die unkomplizierte Ausweisung von Baugebieten und deren Erschließung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung untermauerte der Bürgermeister diese Baulandstrategie mit Beschlussvorschlägen zur Entwicklung weiterer Baugebiete in Vorbach und Oberbibrach.Auf der Tagesordnung stand zunächst eine Entscheidung des Gemeinderates zur Erweiterung des Vorbacher Baugebietes "Dornäcker" in Richtung Süden. Für einen Bebauungsplan "Dornäcker II" empfahl der Bürgermeister einen gleichzeitigen Aufstellungs- und Billigungsbeschluss. Im Entwurf vorgesehen ist die Ausweisung von zehn Bauparzellen als "Allgemeines Wohngebiet". Die künftigen Baulandflächen befinden sich seit einigen Monaten im Eigentum der Gemeinde. Bis zum Jahr 2019 geltende Sonderregelungen im Baugesetzbuch ermöglichen rasche Planung und Fortschritte im sogenannten vereinfachten Verfahren. Diese Chance nutzend, beschloss das Gremium in getrennten Abstimmungen die Aufstellung und die Billigung des Entwurfsplanes. Als nächste Etappe folgen die Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange.Für die Grundstücke wird es auch einen sogenannten Bau-Zwang geben. Eine Nachfrage von Gemeinderätin Margarete Kreutzer beantwortete der Bürgermeister mit dem Hinweis auf die Verankerung einer zweijährigen Bau-Verpflichtung in den Kaufverträgen. Zudem verwies Roder auf die im Bebauungsplanentwurf großzügig enthaltenen Gestaltungsmöglichkeiten für künftige Baubewerber. Als Beispiele nannte der Sitzungsleiter den Verzicht auf Vorgaben in der Firstrichtung und für die vier Grund-Dachformen. "Wir lassen planerisch fast alles zu", betonte Roder. Stephan Meier entdeckte in der Entwurfsplanung Widersprüche bei der Höhenfestsetzung einzelner Parzellen. Diese im weiteren Verfahren zu korrigieren, dafür sprach sich auch der Bürgermeister aus. "Wir sind erst beim Planungsstart, da ist noch nichts in Stein gemeißelt."Der einstimmigen Billigung des offiziellen Planungsstarts folgte eine ebenso einstimmige Vollmacht für den Bürgermeister, unter Berücksichtigung der Vorgaben der Honorarordnung für Architekten die Planungsleistungen auszuhandeln und zu vergeben. Favorit ist das Ingenieurbüro Zwick aus Weiden. Die Planer wurden bereits für den Bebauungsplan "Dornäcker I" betraut. Es mache deshalb Sinn, das gleiche Büro zu beauftragen.Einen Schritt weiter ist die Kommune im Gemeindeteil Oberbibrach. Dort gibt es bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan für das Gebiet "Eisweiher". In einem zweiten Bauabschnitt plant die Gemeinde die Erschließung der Restflächen. Die Ackerflächen befinden sich zwar noch in Privateigentum, aber der Bürgermeister zeigte sich optimistisch, das Areal spätestens im Januar zu erwerben. Dann stehen der Gemeinde weitere zehn Baugrundstücke zur Verfügung. Der einstimmige Beschluss des Gemeinderates, dem Bürgermeister die Vollmacht zum Abschluss eines Ingenieurvertrages und für die beschränkte Ausschreibung der Erschließungsarbeiten zu erteilen, hat aber aufgrund der noch abzuschließenden Kaufverträge aufschiebende Wirkung. Einverstanden war das Gremium mit dem Vorschlag des Sitzungsleiters, den öffentlichen Feldweg bis zum Abwasserpumpwerk und zu den Grüncontainern nördlich des Biberbachs auszubauen. Vorgesehen ist außerdem eine Fußwegbefestigung zwischen der Fußgängerbrücke sowie dem Friedhofsportal.