Politik Vorbach

12.12.2017

In der Vorweihnachtszeit dominiert das Halleluja. Nicht unbedingt in Vorbach. Anstelle der Adventskerzen entzündete der Gemeinderat eine Debatte über die künftigen Standorte kommunaler Großprojekte.

Der Tagesordnungspunkt zur Vergabe von Planungsleistungen für den Bau eines Mehrfamilien-Wohngebäudes im sozialen Wohnungsbau erschien zunächst unspektakulär. Schon lange ist das Projekt im Gespräch, Fördermöglichkeiten wurden abgeklopft und eine Machbarkeitsstudie bestätigte den Bedarf. Der Gemeinderat hatte sich schon im Januar 2017 einstimmig für eine Beteiligung am kommunalen Wohnungsbau ausgesprochen und mit dem Erwerb einer Althofstelle mitten im Dorf die Weichen gestellt.Aber da und dort grummelt es. Die Meinungen in der Bürgerschaft sind gespalten. Es könnten vielleicht Flüchtlinge einziehen, befürchten offenbar nicht wenige Einwohner. Dieser Vermutung widerspricht Bürgermeister Werner Roder immer wieder vehement. "Wer einzieht, bestimmt die Gemeinde", betonte der er auch in der jüngsten Bürgerversammlung. War deshalb der Start des kommunalen Wohnbauprojekts schon in trockenen Tüchern?Für Bürgermeister Werner Roder eine klare Sache. Ausführlich begründete er seine Empfehlung, den Planungsauftrag für die fünf Wohnungen an das Architekturbüro Mages in Wernberg-Köblitz als günstigsten Bieter zu vergeben. Bei voller Leistungserbringung und gespickt mit Sondervereinbarungen zur stufenweisen Leistungserbringung standen 174 736 Euro zur Vergabe an das Planungsbüro an. Die Beschlusslage schien eindeutig, als Martin Wiesend Bedenken äußerte. "Jetzt moue scho Brems eihaua", erklärte der CSU-Gemeinderat aus Oberbibrach.Mit Blick auf die Planungen der Feuerwehr Vorbach zum mittelfristigen Bau eines neuen Feuerwehr-Gerätehauses in unmittelbarer Nachbarschaft des künftigen Wohngebäudes urteilte Wiesend: "Es ist nicht gut, wenn sich zwei Interessengruppen um das schöne Areal die Köpfe einhauen." Der Oberbibracher forderte mehr Verständnis für die Wünsche der Feuerwehr. "Entsteht der Wohnblock, wird es für die Feuerwehr eng". Wiesend gab deshalb zu verstehen, dass er nur mit der Errichtung eines Gebäudes einverstanden sei. "Wir haben auf dem Land genügend Grund, um für das zweite Projekt einen Platz zu finden", argumentierte der Gemeinderat.Das Plädoyer des Bürgermeisters orientierte sich daraufhin an den festen Förderzusagen der Regierung für das kommunale Mietwohngebäude. "Das Verfahren ist in einem Stadium, das zum Handeln verpflichtet." Tobias Lautner schlug vor, für das Wohngebäude nach alternativen Flächen zu suchen. Diesem Wunsch widersprach Werner Roder mit dem Hinweis, dass die alte Hoffläche speziell für Wohnungsbauzwecke gekauft worden sei. Bauexperte Stephan Meier bemerkte: "Wenn die Feuerwehr ein Gerätehaus mit einer Fläche von 14 mal 19 Meter braucht, wird es eng auf dem Gelände."