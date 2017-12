Politik Vorbach

28.12.2017

Der 45 Jahre alte und 98 Meter tiefe Brunnen II des Vorbacher Wasserzweckverbandes soll im wahrsten Sinne des Wortes von Grund auf ausgebaut werden. Fast ein halbes Jahrhundert nach der Erstbohrung schwächelt die Anlage. Besonders die Nitratbelastung ist dem Zweckverband wie auch den Fachbehörden ein Dorn im Auge. Derzeit schwanken die Werte in einigen Monaten des Jahres um den Grenzwert von 50 Milligramm je Liter. Auf Dauer zu hoch, finden alle Wasserschützer.Verbandsvorsitzender und Bürgermeister Werner Roder berichtete den Verbandsräten in der jüngsten Sitzung über das Ergebnis eines Fachgespräches mit Vertretern des Landratsamtes, des Gesundheitsamtes, des Wasserwirtschaftsamtes und dem vom Zweckverband beauftragten Diplom-Geologen Manfred Piewak aus Bayreuth. Danach rechne sich zwar eine weitere Nutzung des Brunnens. Der müsse aber auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden, fasste Roder das Gesprächsergebnis mit den Fachstellen zusammen. Da ein neuer Brunnen oder eine künftige dauerhafte Fremdwasserversorgung deutlich teurer kämen, ist für den Verbandsvorsitzenden die Aufrüstung des Brunnens II "alternativlos".Ergänzt wurden die Ausführungen des Bürgermeisters durch die Expertenmeinung des Geologen. Manfred Piewak sprach sich nach einem einjährigen Nitrat-Monitoring dafür aus, die zwölf Meter langen Sperrrohre zur Verhinderung von oberflächennahem und nitrathaltigem Grundwasser auszutauschen und auf 27 Meter Tiefe zu verlängern. Zu den weiteren Maßnahmen zählte der Brunnenplaner unter anderem die Notwendigkeit einer neuen Filterschicht und eine Verkiesung der Anlage bis zur "End-Teufe" von 98 Metern. Die Gesamtkosten der Sanierung schätzt Manfred Piewak auf circa 300 000 Euro.Eine Summe, die der Wasserzweckverband nicht aus der "Portokasse" finanzieren könne, hieß es in den Reihen der Verbandsräte. Deshalb waren sich die Verbandsmitglieder einig, die Kosten der Sanierung auf die Kunden umzulegen. "Ergänzungsbeitrag" heißt dieses Instrument der Finanzierung. Die konkrete Höhe der Umlage könne allerdings noch nicht beziffert werden, erklärte Werner Roder. Die Ausschreibungsergebnisse seien abzuwarten. Der Bürgermeister erinnerte in diesem Zusammenhang an die Verbesserungsbeiträge beim Bau des Notverbundes von Voita nach Höflas. Mit der doppelten Höhe des damaligen Beitrages sei zu rechnen, so Roder.Noch im Winter soll das Brunnenprojekt ausgeschrieben werden, betonte der Ratsvorsitzende. Auf diese Weise hoffe man, angemessene Preise für die Bauleistungen zu erzielen. Der Beitragsbescheid soll den Verbrauchern erst nach Abschluss der Maßnahme zugestellt werden. Auf eine Vorauszahlung werde verzichtet, versicherte Roder. Um Planungen und Ausschreibung zu beschleunigen, bevollmächtigte die Verbandsversammlung den Vorsitzenden mit dem Abschluss eines Ingenieurvertrages.Mit diesem Beschluss sind weitergehende Überlegungen zum Bau eines neuen Tiefbrunnens Vergangenheit. Der würde vermutlich im Vergleich zur Sanierung des Brunnens II das Doppelte kosten, schätzt Werner Roder. Zudem hätte man einen neuen Standort suchen und diesen durch eine Schutzgebietsausweisung sichern müssen. Überzeugt ist der Verbandsvorsitzende vom "guten Vorbacher". Die Formulierung klingt nach einem süffigen Gerstensaft.Aber auch ohne Malz, Gerste und Hefe schwärmt Roder vom Trinkgenuss aus heimischen Quellen. "Unser Tiefenwasser braucht keine Zusätze oder eine Aufbereitung, das ist in der Region äußerst selten", bemerkte der Kommunalpolitiker. Seit 1963 kann sich der Wasserzweckverband auf die konstant gute Förderung aus beiden Anlagen verlassen. Der "Vorbacher Tropfen" sei ein Gesundbrunnen und preiswert dazu.Roder nannte einen Wasserpreis von 1,12 Euro für 1000 Liter Wasser. Aus den Wasserhähnen der Haushalte im Zweckverbandsgebiet fließe der Liter Trinkwasser für 0,12 Cent. Im Super- oder Getränkemarkt müsse der Verbraucher hingegen das 600-fache bezahlen. Dabei seien die hygienischen Anforderungen an "Mineralwasser" niedriger als an das Trinkwasser der öffentlichen Wasserversorger.