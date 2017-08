Sport Vorbach

16.08.2017

17

0 16.08.201717

Sie haben zusammen über 800 Spiele für ihren FC Vorbach auf dem Buckel und sind seit über einem Jahrzehnt das Gesicht der ersten Mannschaft. Gemeint sind Florian Ruder (37) und Johannes Rumsauer (36). Die FC-Verantwortlichen haben das Duo für je 400 Spiele in der "Ersten" ausgezeichnet.

Torjäger Florian Ruder aus Oberbibrach durchlief alle Nachwuchsmannschaften des FC und ist weit über Vorbach hinaus als erfolgreicher Goalgetter bekannt. In 13 Jahren erzielte er für die erste Mannschaft 403 Tore (Stand Ende letzter Saison). Nach Stationen in Kemnath, Grafenwöhr und vor allem Kirchenlaibach, wo er jeweils Torschützenkönig in der Bezirks- und Bezirksoberliga wurde, ist er seit 2014 wieder zurück bei seinem Heimatverein und geht hier in seine vierte Saison als Spielertrainer.Ebenfalls seine 13. Spielzeit absolviert Johannes Rumsauer für den FC Vorbach. Der in Frankenberg wohnende Torhüter kam 2004 aus Seybothenreuth zu den Vorbachern und ist seitdem die Zuverlässigkeit in Person - sowohl auf als auch neben dem Fußballplatz. Die Frohnatur sicherte in den vergangenen Jahren seiner Elf nicht nur durch seine Paraden wichtige Punkte, sondern ist immer engagiert bei den verschiedenen Vereinsveranstaltungen. Nachdem er Ende der abgelaufenen Spielzeit seine Karriere in der ersten Mannschaft beendet hat, kickt er nun für die "Alten Herren" und hilft auch mal in der "Zweiten" aus. Er trainiert die beiden Nachwuchstorhüter David Busch und Nikolas Wiesnet.