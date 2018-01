Sport Vorbach

24.01.2018

7

0 24.01.2018

Die Finanzen erlauben größere Investitionen, die Mitgliederzahl hat einen erneuten Höchststand erreicht und sportlich ist die "Erste" an den Aufstiegsplätzen dran: Beim FC Vorbach läuft es gerade richtig gut. Vorsitzender Hans Wiesnet zog denn auch in der Jahreshauptversammlung im Sportheim ein durchwegs positives Fazit. Die Zahl der Mitglieder bezifferte er auf 488, was einen neuen Rekord in der Vereinsgeschichte bedeutet. Dabei seien 122, also ein Viertel, noch minderjährig, merkte Wiesnet an. Der Anteil der Frauen und Mädchen befindet sich mit 115 ebenfalls auf einem neuen Höchststand.

Neue Geräte

Über 8000 Euro

Beide Stellvertreter neu Der FC Vorbach ist gut aufgestellt - finanziell und personell. Fünf Posten wurden bei den Wahlen in der Jahreshauptversammlung neu besetzt. Künftig werden Robert Schmidt als zweiter und Jonas Regner als dritter Vorsitzender sowie Nico Biersack, Marco Lautner und Benni Retzer (alle Beisitzer) Vorsitzenden Hans Wiesnet im Vorstandsgremium tatkräftig unterstützen. Die Verantwortlichen haben zudem mit Spielertrainer und Torjäger Florian Ruder ein weiteres Jahr verlängern. Annemarie Müller ist bei der Abschlussfeier der Damenriege als Leiterin bestätigt worden und gehört damit weitere zwei Jahre als Beisitzerin dem Vereinsausschuss an.



Bürgermeister Werner Roder bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die Bereitschaft, im Verein mitarbeiten zu wollen. Er lobte den besonderen Zusammenhalt im FC sowie die vorbildliche Jugendarbeit und sagte auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu. Allen Spielern wünschte er viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit. (wmi)

Der Vorsitzende berichtete von zahlreichen Veranstaltungen des FC in den vergangenen zwölf Monaten. Das Sportheim sei rege für die verschiedensten Anlässe gebucht worden und habe dadurch eine "ganz gute" Auslastung erzielt. Jagd-, Fisch- und Gansbrustessen seien ebenso hervorragend besucht gewesen wie ein Wein- und Tapasabend. Zudem erinnerte er in seinem Rückblick unter anderem an den Preisschafkopf, die "Summer-Opening-" und die "Summer-Closing-Party", die fünftägige Kirchweih, das Sommerfest der Damenriege mit Ehrung langjähriger Mitglieder und ein Gaudifußballturnier.25 Mitgliedern gratulierte der Vereinsausschuss zu runden Geburtstagen. Darüber hinaus beteiligte sich der FC an der 140-Jahr-Feier der Feuerwehr Oberbibrach, half beim Dorffest mit und nahm an Spielgruppentagungen für Herren- und Nachwuchsmannschaften sowie am BLSV-Kreistag in Weiden teil. An Reparaturen und Anschaffungen zählte Wiesent eine neue Heizung, eine Spülmaschine und einen Elektroherd, neue Tischdecken und einen Heizpilz auf. Auch wurden das Treppenhaus und die Gänge neu gestrichen."Wir haben 2017 für Vertikutieren und Düngen der Spielfelder knapp 2500 Euro ausgegeben. Dass man damit und mit sauberer wöchentlicher Arbeit wunderbare Spielfelder haben kann, haben die beiden 'Mäher' Manfred Busch und Robbi Sendlbeck bewiesen", dankte er den Platzwarten. Ebenfalls galt sein besonderer Dank Arno Friede für seine unermüdliche Arbeit am und um das Sportheim: "Er räumt auf, kehrt zusammen, ersetzt morsche Sitzbänke und Geländer, schneidet Hecken aus, wäscht Bandentafeln, ...", lobte der Vorsitzende."Dass wir uns größere Investitionen auch leisten können, liegt natürlich zu einem wesentlichen Teil am Förderkreis, der die Nachwuchsarbeit und damit die betroffenen Kinder und Jugendlichen auch 2017 wieder mit einem schönen vierstelligen Betrag unterstützt hat", freute sich Hans Wiesnet. Konkret gab es 8040 Euro. Die Kosten für Sportausrüstung wie Bälle und Torwartkleidung, Fahrten sowie die Platzinstandsetzung, Startgelder für Turniere und vieles mehr habe der Förderkreis komplett oder teilweise erstattet, hob der Vorsitzende hervor.Er bedankte sich auch im Namen der Kinder und Eltern ganz herzlich - ebenso bei den weiteren Förderern des Nachwuchsbereiches. "Dazu zählt auch, dass die Gemeinde Vorbach unsere Jugendarbeit wieder mit einem vierstelligen Betrag unterstützt hat. Und auch die Raiffeisenbank-Volksbank in Schlammersdorf hat immer ein offenes Ohr." Weitere Berichte folgen