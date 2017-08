FC Vorbach sagt Danke

Vermischtes Vorbach

Im Wintergarten des "Dorfwirtes" in Vorbach feierte die Damenriege des FC Vorbach ihr Sommerfest. Das ist gleichzeitig auch immer der Start in die Sommerpause, ehe zum Ende der Sommerferien wieder der Sportbetrieb aufgenommen wird. Vorsitzender Hans Wiesnet besuchte die Damen und sprach einigen von ihnen für 25 und 30 Jahre Mitgliedschaft Dank und Anerkennung des Vereins aus. Mit Annemarie Müller, Leiterin der Damenriege, überreichte er an Claudia Dimler (Ohrenbach), Franziska Lautner (Menzlas) und Regina Thurn (Oberbibrach) für 25-jährige Mitgliedschaft ein besticktes Duschtuch sowie eine Urkunde. Auf bereits 30 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Irmi Bauer, Anneliese Busch und Alice Schweiger (alle Oberbibrach) sowie Birgit Reiß (Vorbach) und Martina Wiesnet (Menzlas) zurück. Sie wurden mit einer Urkunde und einer bedruckten Filztasche ausgezeichnet. Bei der Feier ließen sich die Damen Pizzen und Salate schmecken.