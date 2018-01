Vermischtes Vorbach

28.01.2018

1

0 28.01.2018

"Weil wir mit seiner Arbeit zufrieden sind und ein Spielertrainer mit seinen fußballerischen Fähigkeiten im weiteren Umkreis nicht zu finden ist, haben wir uns mit Florian Ruder darauf verständigt, dass er ab Sommer eine weitere - seine fünfte - Saison als Spielertrainer beim FCV arbeiten wird", verkündete Vorsitzender Hans Wiesnet. Damit erntet er in der Jahreshauptversammlung des FC Vorbach Applaus.

Aber auch die Nachwuchsmannschaften gäben Anlass zu Optimismus, meinte der Vorsitzende weiter. So haben sich im vergangenen Jahr wieder zehn Kinder im Alter von bis zu neun Jahren dem Verein angeschlossen. Der Sportverein kann aktuell acht Nachwuchsmannschaften stellen, und zwar bei den Jungen eine A-, C-, D1- und D2-, E-, F-, G- sowie bei den Mädchen eine B- und C-Mannschaft. "Solange es uns möglich ist, das heißt, solange wir ausreichend Spieler haben und sich auch genug Trainer finden, werden wir weiterhin daran festhalten, dass beim FC Vorbach jeder mitspielen kann", versicherte Wiesnet.Spartenleiter Gerhard Wilterius hielt einen kurzen Rückblick auf die Saison 2016/2017 und auf die laufende Punkterunde. So erlebte die erste Mannschaft in der Saison 16/17 Höhen und Tiefen. Einer ordentlichen Vorbereitung folgte ein geglückter Saisonstart, der bis zur Kirchweih die Tabellenspitze zur Folge hatte. Die ersten acht Saisonspiele blieb man ohne Niederlage. Aber dann setzte eine unglaubliche Verletzungsmisere ein. Sie gipfelte darin, dass immer mindestens 6, in einzelnen Spielen bis zu 13 Spieler, ausfielen. Am Ende der Saison fand sich die "Erste" als Achter von 15 Mannschaften exakt in der Mitte der Tabelle wieder.37 Mal in 38 Spielen stand Florian Ruder auf dem Platz, gefolgt von Nico Lautner (35), Patrick Künneth und Benjamin Retzer (je 33) sowie Haroun Kahouli (32). Die meisten Tore erzielten Florian Ruder (33), Haroun Kahouli (19), Patrick Künneth (8) und Lukas Groher (7).Vor der laufenden Saison 2017/2018 verkündete Philipp Pleschke seinen Wechsel nach Arzberg und Johannes Rumsauer sein Karriereende. Darüber hinaus zeichnete sich ab, dass Kapitän Benny Retzer aufgrund anhaltender Knieprobleme eine Pause einlegen musste. Den Kader verstärkten die A-Jugendlichen des Jahrgangs 1998: Nicolai Mosch, Nick Hermann, David Busch, Lukas Groher, Christoph Fischer, Eric Fastenmeier und Stefan Lautner. Hinzu kamen die Jugendspieler des Jahrganges 1999, Nikolas Wiesnet als weiterer Torwart und Jonas Heindl.Die weiter verjüngte Mannschaft startete verheißungsvoll in die Saison: Vier Siege, danach ein Unentschieden und zur Kirwa eine 1:3-Niederlage gegen Kohlberg. Danach setzte das Auf und Ab im Herbst ein. Der aktuell dritte Platz mit nur drei beziehungsweise fünf Punkten Rückstand auf die Führenden, aber einem Spiel mehr nach der Winterpause, lässt im Gegensatz zum Vorjahr noch hoffen, am Ende auf einem der beiden ersten Plätze zu landen. Laut Spielplan sollen ab 18. März innerhalb von neun Wochen noch die ausstehenden zwölf Spiele stattfinden.Alle 19 Spiele bestritten Patrick Künneth und Marius Meier. Auf 18 Einsätze kamen Eric Fastenmeier und Jonas Heindl. 17 Mal lief Nico Biersack auf. Die meisten Tore erzielten Florian Ruder (20), Patrick Künneth (15) und Nico Biersack (8).