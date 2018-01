Vermischtes Vorbach

17.01.2018

9

0 17.01.2018

Oberbibrach. Dem Loben, Singen und Preisen zur Ehre Gottes dient das Engagement von "Laudate". Ende Oktober feierten die begeisterten Sängerinnen um Chorleiterin Birgit Kneidl, Gitarrist Heiko Schweiger und Sprecherin Irene Walter mit einem gefühlvollen Liederabend in der Expositurkirche ihr 20-jähriges Bestehen.

Die Einnahmen des Jubiläumskonzerts waren für einen sozialen Zweck bestimmt. Lebensbedrohlich erkrankten und schwerstbehinderten Kindern zu helfen, war die Triebfeder der Chormitglieder, den Reinerlös von 500 Euro der Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz-Nord zur Verfügung zu stellen. Im Namen der Ensemble-Mitglieder überreichte Irene Walter bei einem Chor-Treffen im Schützenheim den Reinerlös an den stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Steinl. Mit dabei war auch Waltraud Wagner, die Leiterin der Speinsharter Kindertagesstätte, die im Verein als zertifizierte Beraterin und Elternbegleiterin fungiert und als solche wichtiger Bestandteil der Betreuungsarbeit ist.Verbunden mit Dankesworten gab Andreas Steinl dem Chor einen kurzen Abriss der Vereinsarbeit und gewährte Einblicke in die Einmaligkeit der Aktivitäten. "Dort, wo eine finanzielle Unterstützung der kleinen Patienten und ihrer Familien von Nöten ist, da ist auch die Kinderkrebshilfe da", erläuterte er. Es folgte eine beispielhafte Aufzählung des Leistungskatalogs. Steinl warb zudem für die ideelle Unterstützung des Vereins in Form einer Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von zwölf Euro.