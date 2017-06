Vermischtes Vorbach

23.06.2017

Nach einem Unfall auf der NEW 5 zwischen Oberbibrach und Münchsreuth tritt derzeit Flüssigsauerstoff aus. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, weil die Unfallstelle in einem Waldstück liegt. Die Straße ist zwischen den beiden Orten gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um.

Feuerwehr sichert Behälter

Beide Fahrer leicht verletzt

Am heutigen Freitag gegen 9.50 Uhr geriet ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Fürth mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen das Auto eines 58-jährigen Münchsreuthers. Der Transporter schleuderte bei dem Aufprall in den Straßengraben. Er hatte Flüssigsauerstoff geladen. Aus dem beschädigten Transportbehälter tritt derzeit Sauerstoff aus.Die Feuerwehren Oberbibrach und Kirchenthumbach sperren die NEW 5 ab und leiten den Verkehr um. Zudem sichern die Feuerwehreinsatzkräfte den Transporter mit dem defekten Behälter und lassen den Sauerstoff kontrolliert ab. Die Polizei Eschenbach hat den Gefahrguttrupp der VPI Amberg zur Begutachtung angefordert.Der Fahrer des Kleintransporters geriet vermutlich wegen eines Schwächeanfalls in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das entgegenkommende Auto.Beide Fahrer sind leicht verletzt und werden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, den die Polizei insgesamt auf mindestens 20.000 Euro schätzt.Die Dauer der Sperrung zwischen Oberbibrach und Münchsreuth kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei bittet, die Ortschaften zu umfahren.