23.06.2017

Bauanträge und -aufträge standen im Mittelpunkt des kurzen öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung. So beabsichtigt die Firma Novem die Umnutzung von Hallenteilen. Geplant sind die Erweiterung der Entwicklungsabteilung, zusätzliche Büroflächen und eine Werkstatt.Das Unternehmen will zudem auf dem Firmengelände ein Vordach für die Halle 1 errichten und vier Container für soziale Zwecke aufstellen. Neues Leben wird es auch auf dem Gelände der ehemaligen Firma Hader geben: Ein weiterer Bauantrag von Novem galt dem Umbau einer Lagerhalle auf dem Areal. Künftig sollen dort Montagearbeiten erfolgen. Das Gremium stellte jeweils mit einstimmigem Beschluss das formelle Einvernehmen der Gemeinde her.Die Eröffnung des neuen Dorfladens rückt mit weiteren Auftragsentscheidungen näher. In freihändiger Vergabe akzeptierten die Räte das Angebot der Firma Hans Zettner aus Bayreuth für die künftige Kücheneinrichtung - es war auch das einzige. Die Bruttoauftragssumme beträgt 22 600 Euro und liegt damit im Rahmen der Kostenschätzung.Ebenfalls in freihändiger Vergabe - weil unter einem Auftragswert von 50 000 Euro liegend - beschloss das Gremium, Lieferung und Einbau der kältetechnischen Einrichtung ebenfalls an die Firma Hans Zettner zu vergeben. Das Angebot war wiederum das einzige, lag allerdings mit 32 867 Euro um 11 Prozent über der Kostenschätzung. Bürgermeister Werner Roder bewertete es in Absprache mit dem Architekten "als noch wirtschaftlich".Zwei Angebote waren für den Einbau der Ladeneinrichtung eingegangen. Ausführen wird diesen die Firma Ligneus aus dem sächsischen Ottendorf-Okrilla, die auch in der Region Niederlassungen betreibt, wie der Bürgermeister anmerkte. Die Auftragssumme beläuft sich auf 57 376 Euro. Gegen die Vergaben stimmten die CSU-Räte Irmgard Bauer und Martin Wiesend.Wegen geringfügiger Abweichungen vom Bebauungsplan ist für den Bauantrag der Eheleute Simone und James Snyder aus Wiesbaden zum Bau eines Einfamilienwohnhauses ein Genehmigungsverfahren notwendig. Das Einvernehmen der Gemeinde erfolgte einstimmig.