Vermischtes Vorbach

14.06.2017

14.06.2017

(wmi) Die "Weyrichsns" aus Höflas gewannen das dritte Fußball-Gauditurnier des FC Vorbach. Sie schafften es vor der Mannschaft "Haberdiehre" aus Vorbach und dem "Stammtisch Ramlesreuth" auf das Siegerpodest.

Alle zehn Mannschaften erhielten vom Vorsitzenden Hans Wiesnet Urkunden und die drei Sieger Getränke-Gutscheine über 50, 30 und 20 Euro. Bevor am Abend am Sportheim die Summer-Opening-Party gefeiert wurde, in dessen Rahmen auch die Siegermannschaften geehrt wurden, bedankte sich Wiesnet bei allen Beteiligten.Das Helferteam des FC hatte den Tag über für Verpflegung und abends für beste Unterhaltung gesorgt. Die Besucher genossen das herrliche Sommerwetter und hielten bis in die frühen Morgenstunden bei DJ-Musik und Barbetrieb am Sportheim aus.