Wirtschaft Vorbach

17.01.2018

51

0 17.01.201851

Weiden/Vorbach. Verschwiegenheit und Reichtum bilden häufig eine Allianz. Die etwas in die Jahre gekommene und vom Online-Megatrend überholte Modekette C&A gilt mit ihren 1500 Filialen (darunter in Amberg und Weiden) in mehr als 18 Ländern zwar als bedeutende Branchengröße, spielt aber im Portfolio der Eigentümerfamilie Brenninkmeijer keine dominierend Rolle mehr.

C&A ist demnach die bekannteste, jedoch kleinste Marke im Brenninkmeijer-Imperium: Was den avisierten Einstieg chinesischer Investoren stark relativiert. Dies ergaben die Recherchen von Oberpfalz-Medien in der Branche. Demnach ist auch lediglich von einer strategische Partnerschaft die Rede. Mit einem geschätzten Vermögen von mindestens 20 Milliarden Euro zählen die Brenninkmeijers zu den wohlhabendsten Clans in Europa. Nach Meinung von Kennern der Branche ist es an sich nichts Verwerfliches, sich einen Partner zu holen, um Entwicklungen zu beschleunigen . Es soll sich ja um keinen Verkauf von C&A handeln.Dieser für die Digitalisierung und die Erschließung der Märkte in Fernost längst überfällige Schritt für die Marke C&A hat nach NT/AZ-Nachfragen nichts mit Bregal Unternehmerkapital zu tun. Hier bündeln die Brenninkmeijers unter dem Dach ihrer Schweizer Familienholding Cofra alle Engagements.Die inklusive ihrer Fonds in London und New York auf 11 Milliarden Euro taxierte Bregal tätigt auch von München aus ihre Investments. So erwarb die Beteiligungsgesellschaft 2011 die Firma Novem mit Standorten in Vorbach und Eschenbach (Kreis Neustadt/WN) sowie im oberfränkischen Kulmbach. Investitionen von 200 Millionen Euro und ein cleveres Management machten den angeschlagenen Auto-Zulieferer mit hochwertigem Interieur zum profitablen Weltmarktführer mit heute 600 Millionen Euro Umsatz und 1250 Beschäftigten (wir berichteten).Die Investitions-Entscheidungen fallen ausschließlich bei Bregal - und nirgendwo anders, so die Recherchen von Oberpfalzmedien. Ein möglicher Einstieg der Chinesen bei C&A habe also nichts mit Novem und den Beteiligungen von Bregal zu tun. Die Private-Equity-Gesellschaft ist verstärkt im ostbayerischen Raum aktiv, zuletzt erwarb sie im September 2017 die auf Mikro-Rohrsysteme spezialisierte Firma Gabo Systemtechnik mit 150 Beschäftigten im niederbayerischen Niederwinkling.