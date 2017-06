Fest mit hoher Qualität

Freizeit Wackersdorf

Das Programm für das 15. Wackersdorfer Bürgerfest vom 30. Juni bis 2. Juli steht. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr mit dem Bieranstich, zu dem die Jugendblaskapelle Wackersdorf/Steinberg am See spielt.

Das Naabecker Festbier wird nur in Maßkrügen ausgeschenkt und kostet 5,40 Euro. Organisatorin Liane Tischner konnte den Schützen- und den Knappenverein für den Ausschank gewinnen.Bürgermeister Thomas Falter erwartet wieder "ein Fest mit ansprechendem Programm und hoher Qualität". Bei der Pressekonferenz am Freitag im Rathaus versprach er die "rechtzeitige Fertigstellung der Außenanlagen am Mehrgenerationenhaus". Dort gibt es eine Hüpfburg und eine Spielstraße für die Kinder. Im Mehrgenerationenhaus werden Führungen angeboten.Nach dem Bieranstich und dem musikalischen Auftakt durch die Jugendblaskapelle Wackersdorf-Steinberg am See eröffnen am 30. Juni die "Ragazzottis" die Rocknacht. Höhepunkt ist um 21 Uhr der Auftritt der AC/DC-Revival-Band. Am Samstag ist dann Partynacht mit der Gruppe "Saxndi" angesagt. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Es schließt sich ein Frühschoppen mit den "D '4 Blechseggln" an.Zum Finale sorgen dann ab 16 Uhr "Trixi und die Partylöwen" noch einmal für Gaudi und Unterhaltung. Auf dem Gelände des Mehrgenerationenhauses gibt es eine Kindereisenbahn, eine Kistenrollbahn, eine Hüpfburg und das Clowntheater "Spectakulum".___Weitere Informationen: