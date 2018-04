Freizeit Wackersdorf

150 000 Besucher aus der Oberpfalz und darüber hinaus kamen seit der Eröffnung vor drei Jahren in den Erlebnispark "Wasser - Fisch - Natur". Bürgermeister Thomas Falter rechnet mit weiter anhaltendem Interesse.

Beim Saisonauftakt stellte er die neuen Kiosk-Pächter vor. Der Saisonstart war bereits vor Ostern geplant, doch das Wetter spielte nicht mit. Nun lassen die Wetterprognosen frühlingshafte Temperaturen und damit einen ersten Ansturm auf die Freizeiteinrichtung am Murner See bei Rauberweiherhaus erwarten. Da wird es gleich viel zu tun geben für die Familie Elisabeth, Stefanie und Heinz Richter.Die neuen Kiosk-Pächter bewirtschaften seit 14 Jahren die "Sandoase" in Bruck und haben sich vor drei Jahren bereits für den Kiosk im Erlebnispark "Wasser - Fisch - Natur" beworben. Damals aber bekam ein anderer Pächter den Zuschlag. "Jetzt hat es doch noch geklappt", freut sich Elisabeth Richter. Der Kiosk ist bei schönem Wetter täglich von 10.30 Uhr bis 18 Uhr (im Juli und August von 10 bis 19 Uhr) geöffnet. Die Pächter sind erreichbar unter der Telefonnummer 0170/5 666 478 . Die Öffnungszeiten des Erlebnisparks sind ab sofort bis 30. September täglich von 8 bis 20 Uhr und im Oktober von 8 bis 18 Uhr. Ab November ist er geschlossen.Die Mitarbeiter des Wackersdorfer Bauhofs haben das Gelände mit seinen fünf Teichen generalüberholt und für die Saison hergerichtet. Der Erlebnispark "Wasser-Fisch-Natur" habe sich zwischenzeitlich zu einer Attraktion im Oberpfälzer Seenland entwickelt, freute sich der Bürgermeister. Insbesondere der Teich "fünf" mit seiner geringen Wassertiefe sei bei den Kindern sehr beliebt. Während die Kinder im Matsch spielen, können die Eltern in Sichtweite am Kiosk ihren Kaffee genießen.Aber auch die anderen vier Teiche haben etwas zu bieten. Die ersten beiden befassen sich mit dem Thema "Natur- und Teichwirtschaft". Am dritten Teich geht es um die Beobachtung der Natur, am vierten um die Bewegung am Wasser . Der mit Leader-Mitteln geförderte Park ist damit Lern-, Spiel- und Erholungsort zugleich. 100 Auto- und zwei Busparkplätze bieten ausreichend Platz für die bis zu 600 Besucher täglich. Auch mit dem Fahrrad ist der Erlebnispark gut erreichbar. Im Laufe der Saison werde im Bereich der Parkplätze eine E-Bike-Ladestation installiert, kündigte Thomas Falter an. Großen Wert legt er auf die Sauberkeit der Anlage, insbesondere der Toiletten, die täglich gereinigt werden. "Dieser Service wird von den Besuchern geschätzt", weiß der Bürgermeister aus Gesprächen mit den Gästen. Hunde müssen draußen bleiben, bittet Thomas Falter um Verständnis.