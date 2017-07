Politik Wackersdorf

14.07.2017

7

0 14.07.2017

Die Mitglieder des Bauausschusses Wackersdorf besichtigten am Dienstag die Recyclinghöfe in Ebermannsdorf und Kümmersbruck, um sich Anregungen für die Planung einer eigenen Anlage zu holen.

Stephan Schwarzenberger, stellvertretender Sachgebietsleiter "Abfallwirtschaft" am Landratsamtes Amberg-Sulzbach, und Manfred Pirner vom Planungsbüro Renner&Hartmann begleiteten die Wackersdorfer Gemeinderäte, die sich Antworten auf zwei Fragen erwarteten: "Wie lassen sich die Container im Boden versenken und wie lässt sich die Ein- und Ausfahrt gestalten?" Beim Bau des neuen Recyclinghofes nördlich des derzeitigen Standortes sollen Zu- und Abfahrt auf jeden Fall getrennt werden, kündigte Bürgermeister Thomas Falter an. Im Herbst will er die Pläne für den Neubau der Öffentlichkeit vorstellen.