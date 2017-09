Politik Wackersdorf

21.09.2017

5

0 21.09.2017

In Wackersdorf soll eine Zweifach-Halle mit Multifunktionscharakter und einer Kapazität für 600 Besucher gebaut werden. Darauf einigte sich der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwochabend.

Auftragsvergabe im Frühjahr

Abrissarbeiten begonnen

Weil ein sogenanntes Vergabe-Verfahren ansteht, musste das Gremium die Rahmenbedingung für die geplante Halle auf der Freifläche neben dem Volksfestplatz abstecken.Es geht laut Bürgermeister Thomas Falter noch nicht um Pläne und Modelle. Es wird lediglich ein Architekturbüro beauftragt. Ausgearbeitete Entwürfe folgen erst später. Das Projekt wird europaweit ausgeschrieben. Zuvor braucht es aber unter anderem Klarheit darüber, ob Wackersdorf eine Zwei- oder Dreifachturnhalle forciert.Im Vorfeld hatten die Gemeinderäte eine Multifunktionshalle in Au in der Hallertau besichtigt. Letztlich waren sich alle einig: Es soll eine Zweifachturnhalle entstehen, die bis zu 600 Besuchern Platz bietet - wenn das Gebäude bestuhlt ist und Tische aufgestellt sind.Zur primären Nutzung hieß es im Beschlussvorschlag, die Halle sei "vorrangig eine Versammlungsstätte und für Veranstaltungen, sportliche Aktivitäten sollen jederzeit zusätzlich möglich sein". Linien sollen allerdings nicht auf den Boden angebracht werden. Für das Verfahren, bei dem sich die Kommune für einen Architekten entscheidet, wird eine zehnköpfige Jury gebildet. Ihr gehören die drei Bürgermeister, die drei Fraktionsvorsitzenden sowie vier Personen aus der Gemeindeverwaltung und dem Bauamt an.Falter erläuterte noch mal die Hintergründe für den Neubau. Zwar gebe es in Wackersdorf eine Dreifachturnhalle. Allerdings würden dort jährlich höchsten fünf Veranstaltungen unter bestimmten Auflagen genehmigt. Um die Turnhalle für Veranstaltungen zu nutzten, müsste umgebaut und in den Brandschutz investiert werden. Stattdessen soll gleich eine Multifunktionshalle entstehen. Mit einer Auftragsvergabe an ein Architekturbüro ist bis zum Frühjahr 2018 zu rechnen. Baubeginn könnte im Jahr 2019 sein.So einstimmig wie bei diesen Tagesordnungspunkt zeigten sich die Gemeinderäten auch bei den meisten anderen. Die Firma Sennebogen darf eine rund 1000 Quadratmeter große Wasch- und Einstellhalle errichten, in der vor der Auslieferung Geräte gewaschen und final überprüft werden. Ein Bauherr errichtet ein Carport. Weil es direkt an der Straße vorgesehen ist, musste der Antrag vorher den Gemeinderat passieren. Da es sich bei der Joseph-Haydn-Straße um eine Sackgasse handelt, hatten die Gemeinderäte nichts einzuwenden.Einzig bei der Errichtung eines Nebengebäudes zur gewerblichen Nutzung in der Rosenstraße gab es keinen einhelligen Beschluss. Der Antragsteller vertreibt im Nebengewerbe Dekoartikel. Weil in einem Wohngebiet nichtstörende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zulässig sind und sich die Öffnungszeiten (Mittwoch und Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag von 10 bis 16 Uhr) im Rahmen halten, genehmigten die Gemeinderäte das Vorhaben mit drei Gegenstimmen.Das Gremium hielt aber zugleich fest, dass die Erlaubnis ein Einzelfall bleiben soll. Ein Nachbar verweigert allerdings noch die Unterschrift, weil er unter anderem darauf hinweist, dass Parkmöglichkeiten fehlen. Dafür ist laut Falter das Landratsamt zuständig. Ohnehin sei eine "Einigung in Sicht". Der Bürgermeister informierte noch, dass in den kommenden Wochen das alte Schulgebäude gegenüber des Mehrgenerationenhauses sowie das Sportheim abgerissen werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen.