Sport Wackersdorf

30.07.2017

843 Sportler beteiligten sich am Firmen- und Familienlauf, den der Skiclub Schwandorf zum zweiten Mal auf dem Wackersdorfer Innovationspark-Gelände ausrichtete. Das waren knapp 200 mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr.

Vorjahressieger Tim Ramdane Cherif startete diesmal für das Team "Peppex Sports Inhouse Team & Familiy" und landete erneut einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Er legte die 5,8 Kilometer lange Strecke in 18:31 Minuten zurück und war damit um eineinhalb Minuten schneller als im Vorjahr. Lange Zeit konnte ihm Ralf Preissl (Laufstilanalyse) folgen. Er musste dann aber abreißen lassen und lief acht Sekunden später durchs Ziel. Dritter wurde Markus Legat von der AOK Bayern (19:11 Minuten).Bei den Frauen gewann Cornelia Grische, ebenfalls aus der Mannschaft von "Peppex Sports Inhouse Team & Familiy" (21:05 Minuten) vor Alexandra Vogel (Martin Weinfurtner Training, 22:55) und Mona Lang (Sparkasse im Landkreis Schwandorf, 24:42). Auch bei den Walkern konnte der Vorjahressieger den Titel verteidigen. Europameister Wolfgang Scholz (Power-Nordic-Walking Regensburg) marschierte von Beginn an vorne weg und legte die 4,4 Kilometer lange Strecke in 25:57 Minuten zurück. Er war damit um eineinhalb Minuten langsamer als im Vorjahr. Auf den Plätzen folgten Siegfried Jakob (Power-Nordic-Walking Regensburg, 28:10 Minuten) und Thomas Kirschner (Injoy Schwandorf, 28:53 Minuten). Bei den Damen lagen die Injoy-Frauen Sandra Damm, Annette Kirschner und Annette Sichler nach spannendem Zieleinlauf mit 28:14 Minuten ganz knapp beieinander.Mit 96 Startern stellte die Firma Horsch Maschinen die meisten Teilnehmer. Es folgten die Nabaltec AG (54), das BMW-Laufteam (46), die Sparkasse im Landkreis Schwandorf (39), der Zweckverband Müllverwertung (26) und die Gerresheimer GmbH (25). Die Teamwertung gewann "Peppex Sports Inhouse Team & Familiy" vor den Mannschaften Martin Weinfurtner Training, Horsch Maschinen, der Sparkasse und dem BMW- Laufteam.Bürgermeister Thomas Falter schickte die Läufer und Walker auf die Strecke, Christian Meyer moderierte den Rennverlauf. Ausrichter war der Ski-Club Schwandorf mit dem Vorsitzenden Christian Betzlbacher an der Spitze. Musikalische Unterhaltung, Kinderbetreuung sowie Info- und Verpflegungsstände und eine Fahrzeugausstellung unterstrichen den familiären Charakter der Veranstaltung. Dem Hauptlauf vorgeschaltet war ein Kinderlauf über 800 Meter.