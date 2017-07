Lauf: Bereits 250 Anmeldungen

Sport Wackersdorf

Der Firmen- und Familienlauf (FiFaLa) bei BMW im Innovationspark Wackersdorf geht am Donnerstag, 27. Juli, zum zweiten Mal über die Bühne. Auch dieses Jahr richtet der Ski-Club Schwandorf die Veranstaltung aus. Anmeldungen sind online noch bis Sonntag möglich.

Teilnehmen kann jeder, der Lust am (Nordic-)Walken und Laufen hat. Erstmals wird in diesem Jahr eine Kinderbetreuung während des Laufs angeboten, so dass beide Elternteile am Event teilnehmen können. Die Schließung der Online-Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen bereits am Sonntag, 16. Juli. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag im Innovationspark noch möglich.Das Rennen startet um 16.30 Uhr auf dem BMW Gelände des Innovationsparks Wackersdorf. Neben einem Hauptlauf für Läufer (5,8 Kilometer) und einer Strecke für (Nordic-)Walker (4,4 Kilometer), die jeweils um 18.30 Uhr beginnen, findet vorher ab 17.45 Uhr ein Kinderlauf (800 Meter) statt. Die Strecken führen über das BMW-Gelände.Es gibt Info-Stände, Ausstellungen von Firmen, ein Kinderprogramm sowie Musik und Catering. Ausgezeichnet werden die schnellsten Läufer und die schnellste Läuferin, der schnellste Walker, die schnellste Walkerin, das größte Team und das schnellste Team (gewertet werden die fünf schnellsten Teilnehmer pro Team). Kinder laufen ohne Zeitmessung und erhalten im Ziel eine Medaille und ein Eis.Die Teilnahmegebühr beträgt pro Läufer und (Nordic-)Walker zwölf Euro, Kinder zahlen 3 Euro. In der Anmeldegebühr für Läufer und Walker sind die Kinderbetreuung während des Laufs, individuelle Zeitmessung, (Online-)Urkunde, ein Funktions-Shirt, die Zielverpflegung sowie ein Nudelgericht und Getränk bei der anschließenden Party enthalten . Die Nachmeldegebühr am Tag der Veranstaltung beträgt zwei Euro.Andreas Betzlbacher vom Ski-Club Schwandorf sagt: "Es sind bereits über 250 Starter gemeldet. Bis Freitag werden die Anmeldungen von der Firmen eintreffen. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Es wird sicherlich wieder ein schöner sportlicher als auch geselliger Abend."