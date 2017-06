Sport Wackersdorf

19.06.2017

19.06.2017

14 Mannschaften schickte die Tischtennisabteilung des TV Wackersdorf in der vergangenen Saison ins Rennen. Insgesamt absolvierten sie 182 Punktspiele. Besonders der Nachwuchs machte auf sich aufmerksam.

Bei der Abteilungsversammlung stand neben dem Rückblick auf eine erfolgreiche Spielzeit auch ein großer Umbruch im Leitungsteam an. Den alten und neuen Abteilungsleiter Gerd Stopfer unterstützt ein fast komplett neues Team. Zum zweiten Abteilungsleiter wurde Paul Kubus gewählt. Als Jugendleiterin fungiert Barbara Stopfer. Die Kasse verwaltet Frank Oberhansl. Das Amt der Schriftführerin hat Irina Kapol inne, und zweite Jugendleiterin ist Marita Rötzer. Das sportliche Aushängeschild der Abteilung waren in der vergangenen Saison die Jungen I: Sie wurden Meister in der Oberpfalzliga. Beim Aufstiegsturnier in Würzburg löste das Team dann das Ticket für die Bayernliga Nord, wo sie in der kommenden Spielzeit um Punkte kämpfen wird.Die Jungen II holten sich die Meisterschaft in der 2. Bezirksliga und marschieren in die Oberpfalzliga. Die dritte Jungenmannschaft wurde Zweiter in der 1. Kreisliga Schwandorf. Ebenfalls Vizemeister wurden die Jungen IV in der 2. Kreisliga Schwandorf. Zwei Bambini-Teams gingen außerdem in der Kreisliga Schwandorf an den Start.Die erste Herrenmannschaft belegte in der Oberpfalzliga mit 16:20 Punkten den fünften Platz. Nach dem überragenden Aufstieg im Vorjahr hatte sich das Team den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Die Damen I holten in der Landesliga Nord Ost mit 14:22 Punkten Rang sieben. Zweite in der Bezirksliga Nord wurden die Damen II. Sie erreichten eine Bilanz von 17:7 Punkten. Die Herren II holten in der 1. Kreisliga Schwandorf mit 26:6 Punkten den Meistertitel und steigen in die 3. Bezirksliga Ost auf.Die Herren III wurden mit 23:13 Punkten Vierter in der 2. Kreisliga Schwandorf. Platz sechs mit 11:21 Punkten stand für die Herren IV in der 3. Kreisliga Schwandorf zu Buche. Die Herren V wurden mit 6:8 Punkten Fünfter in der 4. Kreisliga Schwandorf.Zum Abschluss der Versammlung wurden die Neuzugänge der Tischtennisabteilung vorgestellt. Die Mannschaften verstärken in der kommenden Saison: Christian Kronenberger (vom ASV Burglengenfeld), Jannik Fricke (KF Oberviechtach), Martin Klieser (TSV Bad Abbach), Sebastian Sollik (TTC Rugendorf) und Benjamin Fremmer (SV Eintracht Seubersdorf).