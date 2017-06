Sport Wackersdorf

09.06.2017

09.06.2017

Der zehnjährige Lukas Mayer nimmt am Talent-Cup des Deutschen Tischtennisbundes am 17. und 18. Juni in Düsseldorf teil. Dort spielen jeweils 24 Kinder einer Altersklasse gegeneinander. Der Bayerische Tischtennisverband erhielt zwei Startplätze für dieses Turnier. Einer davon ging an Lukas Mayer. Der andere an Raphael Aicher vom FC Bayern München. Lukas Mayer steht an der Spitze der Oberpfälzer Rangliste in der Altersklasse 2007. Bild: rhi