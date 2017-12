Vermischtes Wackersdorf

10.12.2017

22

0 10.12.201722

Die Polizei warnt vor einer 41-Jährigen aus dem Bereich Nabburg, die bereits mehrfach als Zechbetrügerin aufgefallen ist. Dabei wendet sie offenbar immer denselben Trick an. Zuletzt war dies am Samstag (9. Dezember) am Murner See der Fall.

Die Frau hatte sich an diesem Tag zwischen 14 und 23 Uhr in der Gaststätte "Seaside" am Murner See aufgehalten und Speisen und Getränke im Wert von 40 Euro konsumiert. Laut Polizeibericht verwies sie, als es um die Bezahlung der Rechnung ging, auf einen nicht anwesenden Arzt. Dieser würde die Rechnung bezahlen. Der Arzt stehe jedoch überhaupt nicht in persönlicher Beziehung zu der Dame und werde demnach auch die Rechnung nicht übernehmen, heißt es vonseiten der Polizei. Diese Masche hat die Frau demnach schon mehrfach angewendet.Die Dame erhält nun eine weitere Anzeige wegen Zechbetrug. Laut Polizei ist mit weiterem Auftreten der "stets freundlichen und entsprechend gut gekleideten Frau" zu rechnen. Sie warnt davor, Rechnungen an die Frau selbst oder anderweitige Personen zu schicken. Stattdessen solle sofort die Polizei verständigt werden.