Vermischtes Wackersdorf

25.02.2018

162

(exb/ihl) Das Motiv ist schwer nachvollziehbar, völlig unklar. Die Taten, über Wochen hinweg werfen Fragen viele Fragen auf. Klar ist bisher nur eines, dass ein Unbekannter bzw. Unbekannte einer Mitteilung der Gemeinde Wackersdorf zufolge neben der reinen Sachbeschädigung bewusst in Kauf nimmt, dass Menschen verletzt werden. Am Westufer des Murner Sees werden seit längerem immer wieder Bäume angesägt, konkret betroffen ist der Abschnitt entlang des neuen Baugebiets im Ortsteil Rauberweiherhaus.

An den Sägespuren ist deutlich zu erkennen, dass mit Hilfe einer Handsäge regelrecht "etappenweise" über mehrere Wochen hinweg unbeobachtet, zum Teil sogar Monate, an derselben Stelle so lange gesägt wird, bis der Baum beim nächsten Windstoß umkippt. Die betroffenen Bäume befinden sich alle in direkter Nähe zum Uferweg, der stark von Fußgängern, Radfahrern und Sportlern frequentiert wird.Glücklicherweise kamen bisher keine Personen zu Schaden, es blieb bei "gemeinschädlicher Sachbeschädigung", die alleine schon ärgerlich genug ist, heißt es in der Information. Die Gemeinde Wackersdorf wird weitere Fälle auch in Zukunft konsequent zur Anzeige bringen, kündigt sie an. Sie bittet aber gleichzeitig die Bevölkerung um Hinweise, die bei der Aufklärung hilfreich sein können.Außerdem wird sie den betroffenen Uferbereich mit Blick auf die Sicherheit des Rundweges von einem Sachverständigen kontrollieren lassen. Aktuell wird der Baumbestand regelmäßig vom gemeindlichen Bauhof inspiziert, um eine Gefährdung von Passanten auszuschließen. Des Weiteren wird die Gemeinde beschädigte oder zerstörte Bäume gemäß Bebauungsplan konsequent durch neue ersetzen.