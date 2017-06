Vermischtes Wackersdorf

Die Identität des Leichnams, der am Dienstag aus dem Brückelsee geborgen wurde, steht noch nicht fest. Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen werden laut Polizei erst in den nächsten Tagen vorliegen. Es ist aber durchaus möglich, dass ein 17 Jahre alter Vermisstenfall vor der Klärung steht.

Suche mit Spürhund

Zweiter Vermisstenfall

Die Möglichkeit besteht natürlich, aber es ist noch nichts gesichert. Polizeisprecher Dietmar Winterberg

Fast auf den Tag genau vor 17 Jahren - am 6. Juli 2000 - rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften und Polizei zum Brückelsee aus. Ein Badegast hatte sich an die Polizeiinspektion Schwandorf gewandt, nachdem ihm ein im Uferbereich abgestellter Pkw mit Amberg-Sulzbacher Kennzeichen aufgefallen war. Auf dem Fahrersitz lag der Abschiedsbrief eines aus Amberg stammenden Mannes.Sofort startete eine groß angelegte mehrtägige Suchaktion zu Wasser und im Uferbereich. Unter den zahlreichen Einsatzkräften waren auch mehrere Tauchtrupps. Sie suchten die östliche Bucht des Sees bis zu einer Tiefe von 20 Metern ab und setzten ein Echolot ein - ohne Erfolg. Auch ein BGS-Hubschrauber startete und nahm den Uferbereich des Brückelsees unter die Lupe. Doch der damals 39-Jährige blieb verschwunden. Das einzige, was die Polizei nicht weit von dem Wagen entfernt fand, waren Bekleidungsstücke und die Fahrzeugschlüssel.Nach mehreren Tagen brachen die Einsatzkräfte damals die Suche ab. Ein gutes Jahr später wurde der Fall wieder aktuell: Im November 2001 suchten Polizeikräfte abermals nach dem Vermissten. Unterstützt wurden sie dabei von "Andy", einem belgischen Schäferhund. Der Kommissar auf vier Pfoten war vor 16 Jahren einer von zwei Wasserleichen-Suchhunden in ganz Bayern und der erste im Bereich Niederbayern/Oberpfalz. Doch auch die feine Nase des Hundes brachte keine neuen Erkenntnisse über den Verbleib des Mannes. Bei einer Fortbildung für Wasserleichen-Spürhunde suchte die Diensthundeschule Herzogau im August 2004 ebenfalls nach dem Vermissten im Brückelsee - ergebnislos.Möglicherweise bis jetzt: Wie wir bereits berichteten, fand ein Passant am Dienstagnachmittag im Uferbereich des Brückelsees den stark verwesten Körper einer Person. Laut Polizei ist davon auszugehen, dass der Leichnam schon lange Zeit im Wasser gelegen hatte. Ob es sich tatsächlich um den vor 17 Jahren vermissten 39-Jährigen handelt, kann noch nicht mit Gewissheit gesagt werden. Dietmar Winterberg, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung: "Die Möglichkeit besteht natürlich, aber es ist noch nichts gesichert".Wie der Polizeisprecher weiter darlegte, gibt es in diesem Bereich einen zweiten Vermisstenfall: Die Spur einer Frau verliert sich in der Nähe des Brückelsees. Als wahrscheinlicher erachtete es Winterberg aber, dass es sich bei der nun gefundenen Person um den seit dem Jahr 2000 vermissten Mann handelt.Um die Identität und die Todesart mit Sicherheit zu klären, wird der Leichnam derzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg am rechtsmedizinischen Institut in Erlangen untersucht. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Hinweise, die auf eine Gewalttat hindeuten. Mit dem Ergebnis ist laut Winterberg in den nächsten Tagen zu rechnen.