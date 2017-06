Vermischtes Wackersdorf

Ist ein Wohnmobil-Fahrer plötzlich vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur gefahren und hat einen Ford beim Ausweichen zu einem Unfall provoziert, oder ist der Ford ohne auf den Verkehr zu achten rücksichtslos nach links gezogen? Diese Frage versucht die Polizei zu klären und sucht Zeugen.

Am gestrigen Sonntag, kurz nach 11 Uhr, fuhren laut Polizeiangaben ein Fiat-Wohnmobil und ein Ford B-Max hintereinander auf die A93. An der Anschlussstelle Schwandorf Süd wollten sie in Richtung Hof.Laut Aussage des 60-Jährigen B-Max-Fahrers überholte er auf der rechten Spur das noch auf dem Beschleunigungsstreifen fahrende Wohnmobil. Plötzlich sei es nach links gezogen. Der Ford Fahrer wich auf die linke Spur aus und stieß mit einem BMW zusammen. Zwei Kinder im BMW wurden dabei leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt 10.000 Euro.Der Wohnmobil-Fahrer, dessen Fahrzeug unbeschädigt geblieben war, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Im Raum Hof hielt die Polizei ihn an und befragte ihn. Er gab an, sein Wohnmobil und der Ford seien gleichzeitig auf die rechte Spur eingefahren. Der Ford sei ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten sofort auf die Überholspur. Um die widersprüchlichen Angaben aufzuklären, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09431/4301-81.