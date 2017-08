Vermischtes Wackersdorf

21.08.2017

21.08.2017

Schwimmen ist gesund, das auf jeden Fall. Für Stephan Daubmeier haben sich die beinahe täglichen Bahnen im Wackersdorfer Panoramabad jetzt gleich noch einmal gelohnt.

"Stephan Daubmeier ist gerngesehener Dauergast bei uns im Bad", erklärte Marco Bayerl, Fachangestellter für Bäderbetriebe im Panoramabad. Der 45-jährige Wackersdorfer wohne nicht weit vom Panoramabad entfernt und schwimme oft mehrere Stunden am Tag. "Dass er der 20 000. Besucher in diesem Jahr ist, passt einfach perfekt!" Kürzlich überraschten die Mitarbeiter des Panoramabads Daubmeier mit der Nachricht überraschen, dass er des "Jubiläumsgast" der diesjährigen Saison ist. Im Namen der Gemeinde überreichte ihm zweiter Bürgermeister Thomas Neidl als kleine Aufmerksamkeit eine Saisonkarte für das kommende Jahr. Die wird Daubmeier sicher gut ausnutzen.Im vergangenen Jahr waren bis zum Saisonende Mitte September insgesamt rund 24 090 Besucher ins Panoramabad gekommen. Der Start 2017 verlief, bedingt durch relativ niedrige Temperaturen, noch etwas schleppend. Seitdem ist der Sommer jedoch zurück und die Aussichten auf noch weitere schöne Freibad-Tage stehen deshalb gut. Auch in den kommenden Wochen sind laut Wetterbericht noch beste Sommer-Temperaturen angesagt und bieten hervorragende Voraussetzungen für einen Besuch im Panoramabad.Als Highlight veranstaltet die Ortsgruppe Wackersdorf der Wasserwacht am Freitag, 25. August, wieder ein Nachtschwimmen. Von 21 bis 24 Uhr können alle, die Lust dazu haben, ihre Bahnen schwimmen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.