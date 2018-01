Vermischtes Wackersdorf

16.01.2018

Im November 2017 treffen sich die Vorsitzenden der Vereine von Wackersdorf und Steinberg am See und stimmen die Termine für das neue Jahr ab. Daraus ist ein 30-seitiges Heft in einer Auflage von 600 Stück entstanden, das in den Rathäusern aufliegt.

60 Vereine sind es in Wackersdorf, 40 in Steinberg am See. Ihre Veranstaltungen unter einen Hut zu bringen, war nicht ganz einfach. Die beiden Bürgermeister Thomas Falter (Wackersdorf) und Harald Bemmerl (Steinberg am See) dankten deshalb der VG-Mitarbeiterin Claudia Schart für die Koordinierung und die übersichtliche Zusammenstellung der Veranstaltungen.Die Terminübersicht erscheint nicht nur in Printform, sondern steht auch auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft. Jährlich wiederkehrende Termine sind auf der letzten Seite der Broschüre aufgelistet. "Es passiert sehr viel in den beiden Gemeinden", stellten die beiden Rathauschefs beim Durchblättern fest. Viele Veranstaltungen würden im Mehrgenerationenhaus stattfinden, so Bürgermeister Thomas Falter. Er kündigte ein weiteres Heft mit dem Kinderferienprogramm Mitte des Jahres an. Übereinstimmend machten die beiden VG-Vorsitzenden deutlich: "Wir haben noch nicht die Probleme anderer Kommunen und können die ehrenamtlichen Positionen in den Vereinen gut besetzen."Harald Bemmerl dankte den Vereinsvertretern für die Bereitschaft zur Absprache. "Wir haben in beiden Gemeinden ein reges Vereinsleben", freute sich der Steinberger Bürgermeister. Er nannte einige markante Termine für seine Ortschaft: 8. Februar Sturm auf das Rathaus durch die "Seelania", 10. Februar Faschingszug durch die Ortsstraßen, 17. Februar Starkbierfest des CSU-Ortsvereins, 14. April bayerischer Abend des Schützenvereins Auerhahn, 17. Juni Musik-Café des Liederkreises in Oder, 27. Juli italienischer Abend der DJK-Tischtennisabteilung, 29. September Weinfest der DJK-Tischtennisabteilung, 19. Oktober Kulturnacht des SPD-Ortsvereins.Bereits die Januar-Termine füllen drei Seiten der Broschüre. Am 20. Januar veranstalten die "Lustigen Stoapfälza" in der Glück-Auf-Gaststätte ihren maskierten Vereinsabend. Am 21. Januar hält der SPD-Ortsverein Steinberg im Tennisheim seine Jahreshauptversammlung. Am gleichen Tag treffen sich die Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Steinberg zur Jahresversammlung im Gasthaus Gräf. Die Frauenbund-Ortsvereine Wackersdorf und Steinberg treffen sich am 25. Januar in den Pfarrheimen zum Kaffeenachmittag. Die Auerhahn-Schützen tragen am 26. Januar im Schützenheim ihre Vereinsmeisterschaften aus. Einen Tag später starten die Mitglieder der Ski- und Bergwandern-Abteilung der DJK Steinberg zu einer Tagesfahrt nach Scheffau. Die Jahreshauptversammlungen des Wassersportvererins Brückelsee (27. Januar ) und der Feuerwehr Steinberg (28. Januar) schließen den Veranstaltungskalender im Januar ab.Der Februar steht ganz im Zeichen des Faschings. Am 22. Februar gibt die Gemeinde Wackersdorf im Mehrgenerationenhaus wieder einen Empfang für ihre Neubürger. Am 25. Februar finden die Wahlen zum Pfarrgemeinderat statt. Am 2. März laden die Frauenbund-Ortsvereine zum Weltgebetstag ein. Der Radfahr- und Wanderverein Concordia Steinberg ist am 3. März im Gasthaus Obermeier in Klardorf Ausrichter der Bezirksversammlung des Deutschen Volkssportverbandes. Die TV-Abteilung "Taekwondo" startet am 5. März in der Sporthalle einen "Krav-Maga-Selbstverteidigungskurs" mit 16 Trainingseinheiten. Der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Steinberg bietet am 10. März einen Baumschneidekurs an. Am gleichen Tag steigt in der Sporthalle Wackersdorf das traditionelle Starkbierfest der Interessensgemeinschaft der Vereine. Es folgt am Tag darauf das Fastenessen der Pfarrgemeinde Steinberg. Der Nostalgieabend des heimatkundlichen Arbeitskreises am 14. März steht unter dem Motto "Steinberg früher und heute".