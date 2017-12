Vermischtes Wackersdorf

06.12.2017

Der Weihnachtsmarkt beginnt in diesem Jahr am Freitag, 8. Dezember, um 15 Uhr mit einer feierlichen Andacht in der Kirche. Anschließend ziehen die Kinder mit Laternen zum Vorplatz an der Sporthalle, der erneut Standort des Budendorfes ist. Nach einem Auftritt der Mädchen und Buben aus dem Kindergarten "Regenbogen" werden das Christkind und die Engel den Weihnachtsmarkt eröffnen.

"Der Weihnachtsmarkt hat wieder einen regionalen Bezug", betonte Bürgermeister Thomas Falter bei der Programmvorstellung am Dienstag. Sein Dank galt den ausrichtenden Vereinen mit Karin Roßmann an der Spitze. Zu den Höhepunkten zählt erneut das Angebot der Engelswerkstatt des Vereins "Eltern-Aktiv" im Keller des Mehrgenerationenhauses.Dort können die Kinder nach Herzenslust basteln. In diesem Jahr haben die beiden Vorsitzenden Michaela Mayer-Beer und Manuela Faltermeier Material für modischen Halsschmuck aus Filz und Perlen, gedrechselte Salz- und Pfefferstreuer sowie Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialen besorgt. Von der Bühne des Weihnachtsmarktes ertönt Live-Musik. Am Freitag spielt ab 18 Uhr die Wackersdorfer Band "Ragazotti". Das Programm am Samstag startet um 16 Uhr mit dem Nachwuchsorchester des Musikvereins Wackersdorf-Steinberg am See.Es folgen die Auftritte des Kirchenchors (17 Uhr) und der "Wackersdorfer Groumdeifl'n" mit Nikolaus und Engerl. DJ Torsten lädt anschließend zur Christmas-Party ein. Am Sonntag um 15 Uhr stehen Kinder und Jugendliche der Grund- und Mittelschule und um 16 Uhr die Mitglieder des Wackersdorfer Kinderchores auf der Bühne. Mit Live-Musik vom "Stoapfälzer Nachschlag" klingt der Weihnachtsmarkt dann am Sonntagabend aus.